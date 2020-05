Un jucator de la Dinamo obliga clubul in alb si rosu sa achite un milion de euro: "Nu mai vreau sa stau!"

Ziare.

com

Ionut Serban, fotbalist de 24 de ani, a vorbit sambata despre situatia sa actuala de la Dinamo. Clubul este obligat sa ii plateasca lui Siman suma de mai sus in cazul in care mijlocasul nu-si va prelungi contractul cu formatia din Stefan cel Mare, contract scadent la vara.In cei aproape 7 ani de cand a venit la Dinamo, Serban a strans 59 de meciuri , avand o cota de piata acum minuscula, de 50.000 de euro."E adevarat, nu am ajuns la un acord cand am discutat ultima oara. Ramasese ca nu prelungim. Eu le-am zis ca raman la Dinamo doar daca voi juca. Daca va fi ca pana acum, nu mai vreau sa stau! Am vrut garantii. Ei mi-au raspuns ca nu-mi pot garanta asta.Nu am acceptat un salariu mai mic. Nu e vorba de bani, dar nici nu pot accepta mai putin decat am in acest moment. Nu pot sa las de la mine mai mult decat am lasat toti anii acestia", puncta Serban intr-un interviu pentru cei de la cotidianul ProSport Serban a fost adus de Dinamo de la Sportul cand avea doar 18 ani in vara lui 2013. Contractul sau urmeaza sa expire in vara, pe 30 iunie.D.A.