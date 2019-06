Un om de afaceri controversat vrea sa cumpere clubul Dinamo: Iata cand va da raspunsul final

Ziare.

com

Claudiu Florica, fost acuzat in dosarul Microsoft , a confirmat ca discuta cu Ionut Negoita detaliile preluarii clubului si a afirmat ca va da un raspuns final in luna iulie."Vreau sa cumpar clubul Dinamo de la domnul Ionut Negoita. Sunt dinamovist de cand ma stiu si cred ca pot sa ajut echipa in acest moment. Despre negocieri nu vreau sa vorbesc prea multe pentru ca prefer discretia afacerii in sine. Pot sa spun doar ca voi fi patron singur, nu vreau sa cumpar alaturi de alti afaceristi. E vorba despre o structura, o societate, care imi apartine. Nu voi cere un alt audit pentru ca exista deja unul valabil.Raspunsul final il voi da in luna iulie, atunci voi putea spune daca am cumparat sau nu Dinamo. Acum e prea devreme sa discutam despre echipa administrativa sau despre staff-ul tehnic, nu ne putem da cu parerea despre ceva ce nu e al nostru. E posibil sa pastram, e posibil sa schimbam, la momentul potrivit vom vedea", a declarat Claudiu Florica pentru Fanatik Omul de afaceri a scapat de problemele cu legea, dosarul Microsoft fiind inchis de instanta la inceputul acestui an.Ionut Negoita incearca de mai bine de un an sa vanda clubul Dinamo, insa pana acum cei interesati s-au retras de la negocieri.