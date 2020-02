Un proaspat campion european va da lovitura de start la marele derbi Dinamo - FCSB

Ziare.

Confruntarea dintre Dinamo si FCSB va fi deschisa de campionul european Alin Alexuc-Ciurariu, cel care acum cateva zile doar cucerea medalia de aur la lupte greco-romane, la Campionatul European de la Roma, categoria 130 de kilograme, dupa cum anunta cotidianul Fanatik Tot acolo, sambata seara, Albert Saritov a cucerit o alta medalie, cea de argint.In afara de medalia de aur obtinuta in 2020, Alin a mai castigat de-a lungul anilor doua medalii de bronz (CE 2018 si CE 2019).Dinamo - FCSB este marele derbi al Ligii 1, meci care in ultimele 4 confruntari directe s-a terminat la egalitate.Partida va fi transmisa LIVE text pe Ziare.com si va fi televizata de la ora 20 pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.Pana la meci, FCSB a reusit sa se intareasca in aceasta iarna cu un valoros si tanar atacant, e vorba de Adi Petre de la Esbjerg, 21 de ani, pe care Gigi Becali a platit suma de 1 milion de euro:D.A.