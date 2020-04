Un sportiv iranian, incantat de lucrurile gasite in Romania

Ziare.

Alireza Mousavi a ajuns in Romania in 2015 cand a semnat cu Dinamo si de atunci a trait o multime de experiente minunate.El este impresionat in mod deosebit de oamenii din Romania."Intre timp, Romania a devenit a doua mea casa. Nicaieri, n-am intalnit oameni mai calzi ca romanii. Iar despre suporterii nostri ce sa mai zic? Te fac sa te simti cu adevarat dinamovist, atasat de aceasta echipa. Cand vad ca dai totul pe teren, iti rasplatesc eforturile inzecit", a spus Mousavi pentru Adevarul De aseemnea, el a anuntat ca isi doreste sa ramana la Dinamo pentru cat mai mult timp."Eu as vrea, dar nu depinde doar de mine. In primul rand, trebuie sa vedem ce se intampla cu acel criteriu care limiteaza numarul extracomunitarilor la trei, noi fiind acum opt jucatori in lot cu acest statut. Cei de la Dinamo mi-au zis ca fac demersurile necesare, astfel incat sa primesc cetatenia romana si sa pot continua aici. Mi-as dori sa se intample asta, mai ales ca ma simt foarte bine aici, m-am atasat de oameni", a mentionat handbalistul.C.S.