Vin ofertele pentru Dinamo: Dupa arabi, si italienii vor sa cumpere echipa lui Negoita

Fostul antrenor al "cainilor", Dario Bonetti , este cel care i-a convins pe oamenii de afaceri din Peninsula sa investeasca la Dinamo.Problema este ca reprezentantii actualului patron al clubului nu vor sa negocieze cu italienii, dupa cum dezvaluie tehnicianul."E vorba de un grup format din mai multi indivizi care investesc in fotbalul italian. Un grup extrem de serios, din Bergamo, in care am foarte mare incredere, dar nu as vrea sa le dezvalui identitatea. Tot ce pot sa spun e ca banii sunt ultima lor problema: tot ce au vrut sa afle din partea oficialilor dinamovisti e situatia financiara a clubului. Atunci cand achizitionezi un club si pornesti o afacere, trebuie sa cunosti cu ce dileme te lupti, cu ce datorii.Am vorbit personal cu avocatul lui Negoita, Valentin Gheorghita, caruia i-am spus toata povestea. Chiar si asa, cred ca e posibil ca vestea interesului acestui grup de investitori sa nici nu fi ajuns la urechile patronului. In urma discutiilor cu avocatul, n-am mai primit niciun semn din partea clubului", a spus Bonetti in Gazeta Sporturilor Antrenorul sustine ca va lua personal legatura cu Ionut Negoita pentru a intermedia negocierile."Asta urmeaza sa fac - daca vrea sa-mi raspunda! O sa-ncerc sa-l contactez zilele astea. Inteleg ca sunt si alti oameni interesati de club. Oricum, Negoita are numarul meu, daca isi doreste cu adevarat sa vanda. Dupa cum spuneam, banii sunt ultima problema a acestor investitori. Trebuie doar sa stiu clar, vinzi sau nu? Pentru ca, aparent, oficialii dinamovisti nu par convinsi de acest lucru, altfel ar fi avut un raspuns la solicitarea noastra. Eu am incredere in acesti oameni, si mi-as dori ca Negoita sa aiba incredere in mine, pentru ca asa putem salva Dinamo!"Ionut Negoita a anuntat in finalul anului trecut ca renunta la pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo in schimbul unui leu, daca noii investitori isi asuma pomparea in club a 500 de mii de euro.Pentru toate actiunile pe care le are la Dinamo, Negoita solicita un milion de euro.