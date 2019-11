Viorel Catarama isi dezvaluie planul de la Dinamo: Vrea sa o transforme in Barcelona de Romania

Ziare.

com

Candidatul la alegerile prezidentiale a afirmat ca vrea sa listeze clubul la Bursa, iar apoi sa-l organizeze precum FC "Da, este o realitate. Foarte posibil, dar eu nu o fac in ideea de a ramane actionar majoritar sau proprietar al clubului Dinamo. Eu fac aceasta actiune ca o etapa intermediara de scurta durata, pentru a lista clubul la Bursa si a asigura prin intermediul Bursei finantarea de care un club de dimensiunea lui Dinamo si cu renumele lui Dinamo are nevoie.Asa ceva nu s-a mai facut in Romania. Eu nu spun ca nu se poate face, poate s-o faca oricine, sa listeze o societate comerciala la Bursa, dar in domeniul fotbalului, nici o societate, nici un club nu a fost listat. Incercam sa listam acest club la Bursa si sa asiguram finantarea prin emisiuni de actiuni si obligatiuni pe Bursa, totul transparent, cu toate datele puse pe masa pentru toti investitorii", a spus Catarama la Radio RFI Intrebat daca are discutii avansate in acest sens cu patronul echipei Dinamo, Ionut Negoita, Viorel Catarama a raspuns: "Da, sigur"De asemenea, Catarama a mentionat ca negocierile sunt in stare avansata, avand deja mai multe acorduri cu Negoita."Am ajuns la mai multe acorduri. E posibil sa se intample acest lucru, dar un proces de due diligence e o chestie serioasa, care dureaza cel putin sase saptamani, pentru ca in momentul in care vrei sa listezi o societate la Bursa, trebuie sa pui pe masa absolut tabloul corect, integral al situatiei societatii, de la inceputuri pana azi", a completat Catarama.Totodata, el a explicat si felul in care vede viitorul clubului din Stefan cel Mare."Eu plec de la premisa ca aceasta activitate, ca orice alt domeniu de activitate, este o activitate specializata si ca nu poti fi specialist in acest domeniu de activitate de pe o zi pe alta. Conceptia mea este a unui club pe genul de organizare Barcelona sau Real Madrid , unde actionarii sunt multi si probabil nici unul majoritar, iar raspunderea cade pe persoane calificate, presedintele clubului, general managerul si antrenorul. Deci cam asta este sistemul pe care eu mi-l imaginez pentru clubul Dinamo", a conchis Catarama.