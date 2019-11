Fanii lui Dinamo anunta ca sunt gata sa cumpere clubul de la Negoita

Ziare.

"Negocierile sunt extrem de avansate. Daca oamenii vor marsa la acest proiect este iminenta semnarea unui contract cu domnul Negoita. Dansul a tinut toate promisiunile pe care le-a facut pana acum. Pachetul pe care il vizam este de 92%. Domnul Negoita ori nu mai poate, ori nu mai vrea, una din doua si daca nu mai poate nu putem sa-l condamnam, pentru ca nu o sa isi falimenteze familia daca nu mai poate. A spus ca intr-o luna s-ar cam termina potenta de a mai sustine pe Dinamo. Efortul nu este doar de a prelua aceste actiuni. Nu trebuie sa facem un efort financiar doar pentru a cumpara Dinamo si atat. Daca ne asumam aceasta idee, socios inseamna partener", a declarat Oprea.Miercuri a fost lansat si un site prin intermediul caruia suporterii dinamovisti sunt chemati sa contribuie la strangerea sumei necesare pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni si pentru sustinerea financiara a echipei."Avantajele lui Dinamo sa aiba aceasta asociatie ca principal actionar este aportul pasiv de venituri din partea membrilor cotizanti, adica noi avem o cotizatie de 400 de lei pe an. In cazul in care am avea destui cotizanti ar fi o intrare masiva in club in fiecare an. Avem avantajul ca aceasta asociatie poate primi ceea ce niciodata o societate sau un SRL nu poate, si anume 20% din impozitul pe profit in limita a 5 la mie din cifra de afaceri a oricarei companii, indiferent ca este vorba despre un contract de sponsorizare sau contracte cu companii cu cifre de afaceri uriase care pot veni alaturi de Dinamo. Deci formele sunt donatie, sponsorizare, cotizatie si chiar si acel 2%, fiind vorba de un ONG. Toti acesti bani vor merge in fiecare an in bugetul clubului. Daca vom reusi sa luam pachetul majoritar de actiuni, si am avut foarte multe discutii cu companii foarte mari in ultimii doi ani, putem sa cedam o parte din actiuni unor societati care au interesul sa isi promoveze afacerea dar si sa castige oarece bani", a spus Oprea."Am ales ca model Bayern Munchen , unde 75% din actiunile clubului sunt detinute de acesti socios. Eu sunt convins ca daca acest proiect se va implementa, in 20 de ani Dinamo va fi poate unul dintre cele mai importante cluburi prin Europa. Noi nu excludem pe nimeni, acest proiect se adreseaza tuturor celor care tin cu Dinamo si conform unui sondaj realizat de Institutul National de Statistica, 1.600.000 de oameni s-au declarat dinamovisti. Daca 10% ar participa la acest proiect, am avea 160.000 de oameni implicati. Am inteles ca daca merge la Bayern Munchen, la Benfica sau pentru toate cluburile din Elvetia, din Suedia sau din Turcia, de ce nu ar merge si aici", a adaugat el.Fostul tehnician si actionar minoritar la societatea care administreaza Dinamo, Cornel Dinu , este alaturi de aceasta asociatie si afirma ca in aceasta formula se poate salva clubul."Ar trebui sa existe un inceput si din acest punct de vedere la noi, pentru ca nu vreau sa mai trecem prin greutatile pe care le-am avut. Interesul este sa ajutam Dinamo si am gasit aceasta forma. Noi nu vrem decat binele lui Dinamo, aceasta societate nu va conduce Dinamo. Trebuie sa venim mai multi, trebuie sa existe mai multe forme de finantare care sa ne duca la un buget cu care intr-adevar sa intram in Europa. Noi suntem un ONG bine intentionat. Eu ma rog in fiecare seara ca suporterii sa inteleaga ca ei trebuie sa faca primul pas pentru o cotizatie minima. De ce? Pentru ca sunt sarcini mari pe care trebuie sa le preluam daca vrem sa salvam aceasta echipa Dinamo si trebuie finantare. S-a anuntat un leu plus 500.000. Dar acesta este inceputul, ce spune domnul Negoita cu 500.000, pentru ca din calculele noastre pana la 1 iulie 2020 echipa asta mai costa vreo 3 milioane de euro", a declarat Cornel Dinu Fosta glorie dinamovista a luat legatura si cu Mircea Lucescu si cu Ion Tiriac pentru ca acestia sa se alature proiectului suporterilor: "Chiar acum, inainte cu o ora sa vin aici, am discutat cu prietenul meu Mircea Lucescu si mi-a spus "Cornele, sunt alaturi de voi, dati drumul la treaba". Sigur ca lumea asteapta ca el sa fie un Mecena, trebuie insa sa respectam munca, valoarea si ceea ce a produs el, si este oricand binevenit alaturi de Dinamo prin competenta lui fotbalistica incontestabila. Am discutat si cu Ion Tiriac pe care il respect, e un tip aparte. Am o relatie foarte buna cu el, dar mi-a spus ca acum nu il intereseaza. Dar eu sunt o corcitura de sarb cu roman, si sunt onorat de asta, si nu cedez decat atunci cand imi ia Dumnezeu suflul".Actionarul clubului de fotbal FC Dinamo Bucuresti, Ionut Negoita, a anuntat, saptamana trecuta, ca este dispus sa cedeze 51% din actiuni pentru suma simbolica de un leu. Negoita a explicat ca va face acest demers in conditiile in care cel care vrea clubul va varsa in conturile gruparii din Soseaua Stefan cel Mare suma de 500.000 de euro, necesara pentru acoperirea tuturor datoriilor scadente la zi.