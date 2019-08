Fanii lui Dinamo lanseaza un scenariu incredibil: Prunea, acuzat ca retrogradeaza echipa!

Ziare.

Fanii din Peluza Catalin Hildan sustin ca fostul goalkeeper a fost cel care a pus la cale concedierea lui Mircea Rednic si ca acum nu vrea sa isi asume rezultatele echipei pe care el a construit-o."Si noi ne temem de ce e mai rau, adica de RETROGRADARE. Iar tu esti unul din principalii vinovati. Mai ales ca din informatiile pe care le avem, alungarea lui Rednic a fost complotata de tine impreuna cu alti atarnache din club. Voi i-ati bagat in cap lui Negoita ca Rednic are intentia sa duca echipa in Liga a 2-a pentru a o cumpara mai ieftin. L-ati prostit usor pe Negoita, dar cu noi e mai greu.Daca Negoita l-a dat afara pe Rednic pe baza soparlei voastre, n-ar trebui sa te zboare (no ofense!) si pe tine, acum cand ai dus echipa cu adevarat la retrogradare? Ne-am lamurit bine de talentul tau de a-ti ascunde esecul in spatele unor evenimente pe care le impingi in prim plan.Te-ai folosit de momentuldupa meciul cu Craiova, la fel cum te folosesti acum de momentul", au transmis fanii.Acestia sustin ca rezultate dezastruoase ale lui Dinamo sunt exclusiv responsabilitatea lui Prunea, pentru ca el a adus jucatorii care nu reusesc acum sa obtina victorii."Echipa merge prost din cauza lesinatilor pe care i-ai adus tu, dupa ce i-ai dat afara pe toti cei adusi de Rednic. Singurii care mai stiu ceva fotbal sunt cei care au supravietuit epurarii tale. Acum ne anunti ca astepti urmatorul incident si chemi jandarmii, armata si pompierii sa pazeasca echipa. Poate faci rost si de niste mascati pe care sa-i asezi pe linia de 16 metri. Ar merge si un tun cu apa."In final, "ultrasii" ii cer lui Prunea sa isi asume rezultatele echipei si sa isi ceara scuze public in fata celor pe care i-a jignit."Iata ce asteptam noi de la tine in momentul asta:1. Sa iesi in fata si sa-ti asumi dezastrul de la club. Cea mai eleganta asumare de felul asta se face prin DEMISIE.2. Cere-ti scuze public celor pe care i-ai numitNu-ti cerem sa-ti retragi minciunile pentru ca ne-ar lua prea multe zile.3. Transmite-i lui Dusan Uhrin ca nu lui i s-a strigataseara, ci tie, lui Balanel si grupului de sugative de la club.Ziceai ceva de 9 puncte din 3 meciuri ... Poate ne lasi inainte sa ajungem la 3 puncte din 9 meciuri ."Suporterii lui Dinamo au provocat incidente grave vineri seara, dupa meciul contra Chindiei Targoviste, pierdut de "caini" cu scorul de 2-3.Fanii au blocat autocarul echipei intr-o benzinarie si au incercat sa ii atace pe jucatori , un geam fiind spart in timpul incidentelor.