Nistor ii "mitraliaza" si pe fanii lui Dinamo: "Sa ma injure din tribuna!"

Mijlocasul le-a transmis fanilor ca trebuie sa vina la stadion chiar daca o fac doar pentru a-i injura pe fotbalistii din teren."Mi-as dori din tot sufletul ca suporterii nostri sa fie in numar cat mai mare la meciul de miercuri, pentru ca cei de pe Facebook raman doar pe Facebook si nu sunt de acord cu acest lucru. Cu siguranta, ma vor injura, sunt convins 100%, dar vreau mai mult de la ei. Sa vorbeasca mai putin pe Facebook si sa vina in tribuna. Mi-as dori foarte mult sa ma injure de aici din tribuna, mi-as dori sa vad miercuri un stadion plin.Fapte, sa vad fapte. Nu vorbe, fapte. Meci de meci, doar cei din peluza si cativa de la sud, atat. Plus cei de la oficiala, foarte putini, invitatiile pe care le dam noi de la club. Ok, nu jucam un fotbal foarte bun, dar cu siguranta cu venirea lor vom face lucruri bune impreuna. Fara ei, nu se poate", a declarat Nistor la Telekomsport.Dan Nistor l-a atacat si pe patronul Ionut Negoita, pe care l-a somat sa achite salariile restante.Capitanul lui Dinamo a amenintat chiar ca va pleca in iarna daca nu isi va primi banii.M.D.