Scandal urias la Dinamo: "Autoritatile trebuie sa intervina, aici e o bomba cu ceas!"

Managerul general al "cainilor", Florin Prunea , lanseaza acuzatii grave si il pune la zid pe Rednic.Fostul portar sustine ca antrenorul este cel care ii instiga pe suporteri si il acuza ca a capusat clubul Dinamo cu diverse transferuri nereusite."Rednic este principalul instigator si am dovezi clare. Cei care au venit cu torte la casa lui Balanescu, i-au speriat familia, au vopsit masini, au venit de la Rednic de acasa, sunt suporteri care au recunoscut asta. Am avut o discutie cu Ionut Negoita si nu trebuie sa mai ascundem mizeria sub pres!Fabbrini a fost indepartat de la Dinamo pentru ca transferul nu s-a facut prin firma fiica-sii. Aceeasi regie si la Gnohere si la Salomao si au incercat si cu Montini acum., iar Eugen Neagoe putea sa moara. Nu ne putem juca, daca nu se intervine,M-a durut cand Neagoe era intins pe jos si se striga 'demisia', astia nu sunt oameni. Nu ne vom da la o parte, cineva va trebui sa plateasca pentru asta! Aceasta atmosfera este intretinuta de Mircea Rednic, merg pana in panzele albe ca sa demonstrez asta. E de un cinism inimaginabil - cica s-a interesat de starea lui Neagoe. Trebuia sa iasa primul si sa potoleasca spiritele.! Acest club nu trebuia sa accepte bani imprumut de la el si va asigur ca banii s-au dat inapoi. Primul lucru a fost sa ia banii inapoi pe loja inchiriata pe Arena Nationala. Bai, fomica, bai, dolarica,Asta nu mai e antrenor, asta vindea si cainii de la Saftica. Am documente, ce s-a intamplat cu contractele unor jucatori . De dimineata pana seara se ocupau doar de transferuri si comisioane, nu le-a spus nimeni ca nu e ograda lor aici. Aici au dictat doar el si fiica-sa. A fost jaf armat si urma o noua campanie, pentru ca el dadea afara aceiasi jucatori si iar lua comisioane", a acuzat Prunea la DigiSport.Mircea Rednic a fost dat afara de la Dinamo in vara acestui an, dupa ce aproape un an a avut mana libera la club si a facut o multime de transferuri.Inlocuitorul sau, Eugen Neagoe, a fost contestat din primul moment de suporteri, iar duminica seara a suferit un infarct in timpul meciului cu Universitatea Craiova Din fericire, Neagoe si-a revenit la spital, insa la Dinamo razboiul este abia la inceput.