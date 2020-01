Scandal urias la Dinamo: "Ultrasii" acuza ca se incearca retrogradarea echipei!

Ziare.

Fanii reuniti in Peluza Catalin Hildan anunta o incercare de retrogradare a "cainilor" in acest sezon pentru ca formatia sa fie ulterior cumparata cu foarte putini bani.Printre cei identificati de "ultrasi" ca facand parte din acest plan se numara secretarul clubului, Bogdan Balanescu, impresarul Ioan Becali, dar si fostii conducatori ai lui Dinamo, Nicolae Badea si Cristi Borcea Iata mesajul dur al galeriei dinamoviste:"CLANUL BUTOANECei PATRU "B" care vor Dinamo in "B"Zilele acestea am avut un exemplu clar al modului in care se lucreaza la distrugerea lui Dinamo si cine sunt actorii principali. Dezvaluirile noastre se bazeaza pe afirmatii aparute in presa in ultima vreme. Iata cum s-au derulat lucrurile in cazul Nistor:1. Piturca il suna pe Giovanni Becali si ii spune ca il vrea pe Nistor. Reiese clar din afirmatiile lui Giovanni. (sa nu uitam cum am pierdut meciul de la Craiova pe mana jucatorilor impresariati de Giovanni)2. Becali apeleaza la Balanescu, omul sau de incredere din Dinamo, pentru a-l convinge pe Negoita ca vanzarea lui Nistor e singura cale de a iesi din impasul financiar. (Balanescu este cel prin care Giovanni Becali a reusit sa-l impuna pe Neagoe la Dinamo. Asta dupa ce au lucrat intens la indepartarea lui Rednic, care nu credea prea mult in fotbalistii impresariati de Giovanni. Dupa plecarea lui Neagoe, Clanul Butoane a incercat sa-si impuna un alt antrenor, tot un baiat cu B mare, unul care, ATENTIE! e in cartile lui Balanescu si acum, un antrenor care nu poate lucra cu Dan Nistor)3. Negoita, merge pe mana lui Balanescu in care are incredere oarba si isi da acordul pentru vanzarea lui Nistor.4. NISTOR REFUZA PLECAREA LA CRAIOVA. Tatal lui Nistor si toti din familia lui sunt dinamovisti. Nu accepta nici sa fie vandut ca un sac de cartofi, mai ales ca pe el nu-l intrebase nimeni.5. Balanescu trebuie sa-si duca misiunea pana la capat. Apeleaza la alti intermediari care trebuie sa-l convinga pe Nistor: "Trebuie sa accepti plecarea la Craiova. Aici oricum nu mai e loc de tine. Iata ce spun unii suporteri despre tine... Uite cum sunt unii indignati de prezenta chipului tau pe autocar..."Balanescu nu vrea sa se stie ca el a fost cu ideea de a-l pune pe Nistor pe autocar, in vara, ca o masura impotriva Peluzei si impotriva simbolului Hildan. Omul se teme ca planul suporterilor ar putea avea succes si ca exista riscul sa nu mai aiba loc de noi prin club. Tot Clanul Butoane este ingrozit de o eventuala prezenta a noastra in actionariat. S-au prins ca nu vor mai putea face manevrele de pana acum daca noi suntem acolo si participam la luarea deciziilor.Am fi permis noi vreodata sa fie vandut capitanul lui Dinamo, LA O RIVALA, PE UN PRET DE NIMIC, si culmea, PE ACELASI SALARIU ca la Dinamo?!! Am fi permis noi vreodata ca suporterii sa fie umiliti in ultimul hal, asa cum au facut nenorocitii astia acum?!! Cand Balanescu l-a convins pe Negoita sa renunte la Rednic i-a spus ca acesta din urma ar vrea s-o duca pe Dinamo in B, ca sa o cumpere cat mai ieftin. Balanescu il acuza pe altul de ceea ce de fapt este chiar planul Clanului Butoane.De curand, colegul de suferinta a lui Giovanni, Cristi Borcea , proaspat iesit de la studii, a declarat ca Balanescu este copilul crescut de el si este omul de baza de la Dinamo. A mai spus ca pe vremea lor Giovani Becali controla totul in Liga 1 prin jucatorii impresariati de el. (Culmea e ca astia doi au facut puscarie tocmai pentru niste milioane de dolari furati din transferurile jucatorilor de la Dinamo). Mitica Brutarie Dragomir spune ca spera ca Dinamo sa fie preluata de baietii din "Clanul Butoane", care sa formeze o echipa in jurul lui Balanescu. Badea s-a laudat si el cu formarea lui Balanescu. Se afiseaza cel mai putin. Are scoala. Lucreaza prin oameni cu influenta si prin portavocea sa. Nu vrea nici stadion nou, pentru ca si acest lucru ar creste pretul lui Dinamo. Cornel Dinu , portavocea lui Badea, ii face praf pe toti dar il lauda pe Balanescu. Si mai spune ceva Mister Dinu: "Ce sa caute suporterii in Consiliul de Administratie?!" Prin afirmatia asta, Cornel Dinu rezolva doua dileme dintr-o lovitura... A si B:A - Se da de gol ca de fapt nu a crezut niciodata intr-un proiect al suporterilor, fie al nostru, fie cel in care era implicat pentru un plus de imagine.B - Demonstreaza TEAMA TERIBILA a Clanului Butoane fata de o eventuala implicare a noastra in deciziile clubului. Ce sa cautam noi intr-o lume care este numai a lor, a praduitorilor.Ei bine, de ce va e frica nu veti scapa. Suntem mai hotarati ca niciodata sa ducem proiectul pana la capat. Ne duceti spre retrogradare? Da, am inteles bine strategia voastra. SI SUNTEM MAI DETERMINATI CA NICIODATA SA NU VA LASAM SA DISTRUGETI DINAMO!Ii chemam pe toti suporterii adevarati alaturi de noi!IMREUNA TREBUIE SA TINEM SUS STEAGUL ALB-ROSU!DINAMO POATE SUPRAVIETUI NUMAI PRIN IMPLICAREA NOASTRA!"M.D.