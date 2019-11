Suporterii care vor sa cumpere Dinamo au strans 20 de mii de euro

Ziare.

Banii au fost adunati din cotizatii si donatii in 48 de ore."S-au strans 20.000 de euro in 48 de ore. E un proiect identic cu cel de Bayern Munchen. Vrem sa oferim sansa unor brand-uri mari sa ni se alature. Mai ales ca este si va fi o transparenta totala. Invitam langa noi miile de suporteri dinamovisti, care de doi ani ne spun ca au incredere in acest proiect", a anuntat Razvan Oprea, membru fondator al Asociatiei 'Dinamovisti pentru Dinamo', conform gsp.ro Este insa greu de crezut ca fanii vor putea sa preia echipa in viitorul apropiat, patronul Ionut Negoita avand pretentii ridicate.Desi este dispus sa cedeze echipa pe un leu, el vrea asigurari ca noul actionar poate achita datoriile in valoare de 1,8 milioane de euro, solicitand o garantie de cel putin jumatate de milion de euro.