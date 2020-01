Veste excelenta pentru Dinamo: Stadionul va fi reconstruit!

Ziare.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat vineri ca arena din Stefan cel Mare este in continuare cuprinsa in programul de investitii.Lucrarile din "Groapa" vor incepe insa abia atunci cand situatia juridica a stadionului va fi clarificata."Vor fi gata cele doua stadioane anuntate deja. Dar vreau sa reiterez angajamentul statului roman in ceea ce priveste investitia in toate cele patru anuntate. Sa nu aiba cineva impresia ca daca in momentul de fata exista probleme de natura juridica la Dinamo, vom abandona aceasta investitie. La Giulesti deja se lucreaza si probabil in toamna vom fi gata si cu stadionul Giulesti. Si Dinamo dupa ce se lamureste chestiunea juridica", a declarat Stroe la Telekomsport.Stadionul Dinamo ar fi trebuit refacut in acelasi timp cu arenele Steaua, Rapid si Arcul de Triumf, fiind inclus in proiectul Euro 2020.Totusi, situatia juridica mai complicata a facut ca acesta sa nu poata fi cedat liber de sarcini catre Compania Nationala de Investitii in vederea lucrarilor de reconstructie.Sunt inca dispute inclusiv la tribunal pe aceasta tema si pana cand instantele nu vor stabili cine este proprietarul este exclus ca vreo investitie publica sa fie facuta.