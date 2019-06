Transferuri de ultima ora la Dinamo

Ziare.

Gabriel Moura si Slavko Perovic sunt noii echipieri ai lui Dinamo, potrivit unui comunicat oficial. FC Dinamo Bucuresti a ajuns la un acord cu jucatorii Gabriel Moura si Slavko Perovic pentru a evolua la echipa din Stefan cel Mare, a anuntat conducerea executiva a clubului.Gabriel Moura (31 de ani, brazilian, fundas dreapta, ultima oara la Sepsi Sf. Gheorghe) si Slavko Perovic (30 de ani, sarb, atacant, ultima oara la Instanbulspor) se afla cu lotul dinamovistilor in cantonamentul din Spania, programat pana in 4 iulie la Marbella Football Center.35 de meciuri a jucat Gabriel Moura la Sepsi Sf. Gheorghe, sezonul trecut, 34 in campionat si unul in Cupa Romaniei 6 este numarul echipelor din cariera lui Gabriel Moura: Guarany (Brazilia), Mirandela, Penafiel si Gil Vicente (Portugalia), Anorthosis Famagusta (Cipru) si Sepsi Sf. Gheorghe (Romania).21 de partide a evoluat Perovic pentru Istanbulspor, campionatul trecut, in liga a doua din Turcia, marcand 5 goluri.8 este numarul echipelor la care a evoluat Perovic in cariera: FK Srem, Steaua Rosie Belgrad, Napredak Krusevac, FK Rad (toate din Serbia), Manisaspor, Alanyaspor, Denizlispor si Istanbulspor (toate din Turcia) ."Moura si Perovic au ajuns deja sub comanda lui Eugen Neagoe.M.D.