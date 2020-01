Guvernul Rusiei a demisionat

Putin vrea sa schimbe Constitutia

Ziare.

com

Acceptand demisia, Putin le-a cerut ministrilor sa functioneze ca guvern interimar pana la formarea unui nou executiv, transmite Russia Today Inainte de a anunta demisia Cabinetului, Medvedev s-a intalnit cu Putin pentru a discuta pe seama discursului, a precizat biroul de presa al Kremlinului.Putin a mai spus ca intentioneaza sa creeze o pozitie de adjunct in Consiliului de Securitate al Rusiei si sa o ofere lui Medvedev.In discursul despre starea natiunii, Vladimir Putin a propus un referendum pentru modificarea Constitutiei, pentru ca Parlamentul sa fie cel care alege premierul, pe care presedintele va fi atunci "obligat sa-l numeasca".In prezent, Duma de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, doar confirma alegerea facuta de catre seful statului.Putin spune ce aceasta este o intarire a rolului Parlamentului, transmite The Guardian Cu toate acestea, Vladimir Putin, al carui actual mandat se incheie in 2024 si care conform legislatiei in vigoare nu are dreptul sa candideze din nou, a subliniat ca Rusia trebuie sa fie in continuare condusa de un sistem prezidential.Oricum ambele Camere ale Parlamentului de la Moscova sunt dominate de forte loiale lui Putin si nu se opun niciodata vointei sale.Printre propunerile lui Putin se mai regaseste si limitarea mandatelor unui viitor presedinte la doua (sa nu uitam ca el a avut patru, cu pauza dupa primele cele doua mandate, in care a fost premier sub presedintele Medvedev).Cand si-a anuntat demisia, Medvedev a precizat ca schimbarile din Constitutie vor afecta in general echilibrul puterilor, puterea executiva, legislativa, puterea judiciara."In acest context, este evident ca noi, in calitate de guvern al Federatiei Ruse, trebuie sa dam presedintelui tarii noastre posibilitatea de a lua toate deciziile necesare, iar in aceste conditii eu cred ca era corect, conform Articolului 117 al Constitutiei Federatiei Ruse, ca Guvermul Federatiei Ruse in componenta sa actuala sa-si depuna demisia", si-a justificat decizia premierul de la Moscova.