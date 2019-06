Medvedev se duce in Franta, in prima vizita a unui oficial rus la nivel inalt in ultimii doi ani

Ziare.

Intalnirea va avea loc la Le Havre, in nord-vestul Frantei, unde premierul francez a fost primar, "pentru o discutie urmata de o conferinta de presa si de un dineu de lucru", a anuntat guvernul francez.Conform Parisului, "intalnirea va fi ocazia de a continua dialogul la nivel de sefi de guvern", la doi ani dupa summitul Putin-Macron de la Versailles, de la sfarsitul lunii mai 2017. Cei doi lideri "vor discuta despre crizele regionale, in special despre Siria si Ucraina, si despre chestiunile economice, in contextul unei prezente mari a companiilor franceze in Rusia", conform cabinetului lui Edouard Philippe.Discutiile vor aborda "subiectele pertinente ale cooperarii franco-ruse in materie de comert, economie, investitii, energie, industrie si cultura, chestiuni umanitare si alte domenii", a scris la randul sau Medvedev pe Twitter.Anuntul acestei deplasari vine la o zi dupa o vizita la presedintele Emmanuel Macron a noului sef al statului din Ucraina, Volodimir Zelenski. Luni, Macron a evidentiat perspectiva unui summit cu Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel si Zelenski pentru a avansa in punerea in aplicare a acordurilor de pace de la Minsk incheiate in 2015, totusi cu conditia ca cele doua parti (Rusia si Ucraina) sa dea dovada de "gesturi" de bunavointa.Emmanuel Macron s-a deplasat in Rusia la sfarsitul lunii mai 2018, apoi cu ocazia Campionatului Mondial de Fotbal cateva saptamani mai tarziu.Philippe si Medvedev au discutat la telefon in mai, in primul contact diplomatic la nivel de prim-ministri intre cele doua tari din februarie 2016, conform cabinetului prim-ministrului francez. Edouard Philippe a evidentiat atunci "preocuparea" Frantei in privinta situatiei de la Idlib din Siria.