Prim-ministrul rus Medvedev vrea garantii de la UE, in privinta traseului TurkStream

Ziare.

com

"Putem discuta urmatoarele etape numai dupa obtinerea unor garantii fiabile (...) ale Comisiei Europene ca proiectul nu va fi anulat si nu vor exista obstacole" in realizarea sa, a declarat el intr-o conferinta de presa alaturi de omologul sau bulgar, Boiko Borisov, citata de AFP.Destinat sa transporte circa 31,1 miliarde metri cubi de gaz rusesc pe an, acest gazoduct de asemenea numit "Turkish Stream" este in curs de terminare si deschiderea vanelor este prevazuta pentru sfarsitul anului.Dar chestiunea unei prelungiri spre vest - un traseu pentru care Bulgaria si Grecia sunt in competitie - ramane deschisa, in timp ce Moscova nu-si ascunde neincrederea dupa esecul proiectului South Stream la sfarsitul anului 2014.Cu o capacitate de doua ori mai mare decat TurkStream, acest gazoduct urma sa faca legatura intre Rusia si Bulgaria, ocolind Ucraina. El a fost abandonat din cauza opozitiei Bruxellesului, pe fondul conflictului ruso-ucrainean."Trebuie sa ne amintim experienta neplacuta de acum cativa ani si sa nu o mai vedem reinnoita, experienta South Stream", a subliniat Medvedev.Borisov, cu toate acestea, a dat asigurari ca TurkStream nu provoaca opozitie si a anuntat ca tara sa a lansat deja licitatia pentru constructia unei conducte de 484 de km de la granita turca pana la Serbia in valoare de 1,4 miliarde de euro."Decizia noastra a fost coordonata cu Uniunea Europeana", a subliniat el, mentionand ca in Marea Baltica, proiectele similare "North Stream 1 si 2 progreseaza".Sofia spera sa tranziteze prin conducta intre "15 si 16 miliarde m3" de gaz rusesc pe an, un volum ce ar trebui sa compenseze oprirea livrarilor actuale catre Turcia prin Ucraina si Bulgaria.Comisia Europeana cere respectarea stricta a regulilor UE, mai ales accesul la gazoducte pentru terte parti, o conditie ce va fi indeplinita potrivit promotorilor proiectului.