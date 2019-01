Rogozin spune ca vizita in SUA i-a fost anulata din cauza "celui de-al doilea razboi civil american"

Ziare.

"Cred ca America este in acest moment cuprinsa de un al doilea razboi civil", a spus Rogozin in legatura cu anularea vizitei sale in SUA. Liderul de la Moscova a adaugat ca NASA a cazut victima luptelor politice din SUA, informeaza agentia Tass.NASA a anuntat saptamana trecuta ca vizita lui Rogozin in SUA va fi amanata, fara ca agentia americana sa propuna o alta data la care aceasta ar putea avea loc.Vicepremierul rus Dmitri Rogozin se afla pe lista de oficiali rusi vizati de sanctiuni impuse de SUA si UE in legatura cu interventia Moscovei in Ucraina.Totusi, intr-un interviu acordat agentiei Tass in luna octombrie, Jim Bridenstine, administratorul NASA, a declarat ca Administratia Donald Trump a luat decizia sa suspende pentru o perioada sanctiunile ce il vizeaza pe Rogozin, lucru ce ii permitea oficialului rus sa viziteze Statele Unite.Mai multi oficiali si politicieni americani si-au manifestat opozitia fata de potentiala vizita a lui Rogozin in SUA.Roscosmos a transmis ca "asteapta explicatii oficiale privind pozitia NASA" si a subliniat ca vizita lui Rogozin a fost planificata "in conformitate cu o invitatie primita anterior", se arata intr-un comunicat emis de agentia rusa.