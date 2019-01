Shutdown-ul afecteaza chiar si NASA si amana vizita lui Dmitri Rogozin in SUA, acuza acesta

Ziare.

"Aceasta situatie se inscrie (in cadrul) bataliei intre Congresul (american) si (presedintele Donald) Trump", a declarat seful Roskosmos la postul public de televiziune Rossia-24. "NASA este victima acestei lupte", a adaugat el.Seful Roskosmos, fost vicepremier responsabil cu industria militara rusa si un nationalist cunoscut pentru retorica sa antioccidentala, urma sa mearga in SUA in luna februarie, dar NASA a anuntat vinerea trecuta ca a amanat aceasta vizita, provocand indignarea Agentiei spatiale ruse.Rogozin a asigurat ca NASA este "in favoarea dezvoltarii cooperarii cu Rusia", in special in vederea unei eventuale instalari a unei baze pe Luna."Suntem interesati de o cooperare cu americanii, dar dorim ca ei sa fie parteneri previzibili", a spus el, adaugand ca amanarea vizitei sale i-a lasat un "gust amar".Aproximativ 96% din membrii personalului NASA sunt incadrati in categoria functionarilor neesentiali, potrivit senatorilor democrati, adica 16.700 de persoane care trebuie sa inceteze orice activitate la locul de munca pana cand bugetul Agentiei va fi aprobat. Explorarea spatiala ramane unul din rarele exemple de cooperare care mai functioneaza intre Rusia si SUA. Rachetele rusesti Soiuz reprezinta astazi singurul mijloc de transport si de repatriere a echipajelor de pe Statia Spatiala Internationala ISS de la suspendarea zborurilor cu navetele spatiale americane.Numit in mai 2018 de catre presedintele Vladimir Putin la conducerea Roskosmos, Dmitri Rogozin se afla pe lista neagra cu sanctiuni impuse de SUA dupa anexarea in 2014 a peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia.Planificata vizita a lui Rogozin la Centrul spatial Johnson din Houston a declansat proteste din partea senatorilor americani.Aceasta invitatie i-a fost facuta dupa ce directorul executiv al NASA, Jim Bridenstine, a efectuat o vizita in Rusia, in luna octombrie.