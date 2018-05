Avertismentul consilierului lui Trump: Ar fi posibil ca SUA sa sanctioneze companiile europene care fac afaceri cu Iranul

Ziare.

com

Intrebat daca Washingtonul va impune sanctiuni companiilor europene care vor avea legaturi de afaceri cu Iranul, Bolton nu a exclus aceasta varianta."Este posibil. Depinde doar de conduita propriilor guverne", a declarat consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala. Declaratiile lui Bolton vin in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat decizia de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015 si ca SUA vor reactiva sanctiunile contra Iranului.Marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania) au semnat in 2015 un acord cu Iranul prin care Teheranul se angajeaza sa limiteze activitatile atomice in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale.