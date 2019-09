Talibanii il ameninta pe Trump, dupa ce a oprit negocierile de pace: Si mai multi americani vor muri! Reactia SUA

Intervine si Pompeo

"Americanii vor suferi mai mult decat oricine de pe urma anularii negocierilor", a declarat Zabihullah Mujahid, purtator de cuvant al gruparii radicale insurgente, citat intr-un comunicat de presa de DPA.Mujahid a mai declarat ca negocierile s-au desfasurat fara probleme pana sambata, iar ambele parti hotarasera sa poarte negocieri intraafgane in data de 23 septembrie.La scurt timp de la aceasta reactie, raspunsul a venit de la seful diplomatiei americane Mike Pompeo, care a spus ca negocierile vor fi reluate de indata ce e observata o schimbare de atitudine.Pompeo a dat totodata asigurari ca presedintele Statelor Unite "nu a decis deocamdata" daca va continua cu decizia de a retrage cateva mii de militari americani din Afganistan, asa cum prevede proiectul de acord pe care il negociase cu talibanii.Potrivit Reuters, Pompeo a mai spus ca SUA vor continua sa mentina presiunea asupra militantilor talibani pentru a-i obliga sa-si respecte promisiunile facute in cadrul negocierilor de pace."Daca talibanii nu se comporta asa cum trebuie, daca nu-si respecta promisiunile pe care ni le-au facut de saptamani bune si, in unele cazuri, de luni de zile, presedintele nu va reduce presiunea, nu ne vom reduce sprijinul pentru fortele de securitate afgane care au luptat din greu in Afganistan", a declarat Pompeo intr-un interviu pentru programul "State of the Union" de la postul de televiziune CNN.Presedintele Donald Trump a anuntat sambata seara ca pune capat "negocierilor de pace" purtate de un an cu talibanii pentru a contribui la incetarea a 18 ani de conflict in Afganistan, desi parea ca existau sanse de a se ajunge la un acord istoric, relateaza duminica AFP.Presedintele Statelor Unite a dezvaluit de asemenea ca initial urma sa se intalneasca duminica la Camp David, "separat" si in cel mai mare "secret" cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu "principalii lideri talibani". "Acestia erau in drum spre Statele Unite in aceasta seara", dar "am anulat imediat intalnirea", a precizat el pe Twitter.Reamintim ca in cele doua atacuri teroriste din Afganistan din aceasta saptamana au murit si doi romani si unul a fost grav ranit.