Talibanii pun capat armistitiului, la doar doua zile dupa semnarea acordului istoric cu SUA

Un atentat nerevendicat a fost raportat. Explozia unei motociclete-capacana la un meci de fotbal a ucis, luni, cel putin trei civili si a ranit alti 11, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei din Khost (est), Sayed Ahmad Babazai.Cei trei morti sunt trei frati, a anuntat presedintele Federatiei de Fotbal din Khost, Abdul Fatah Wakman.La Washington, seful Statului Major american, generalul Mark Milley, a precizat ca "momentan, nu stim exact cine este de vina".Atentatul a intervenit dupa noua zile de armistitiu, in care numarul atacurilor a scazut puternic in Afganistan, spre marea satisfactie a populatiei, care a putut sa respire, in sfarsit, dupa patru decenii de conflict.Perioada de reducere a violentelor "a luat sfarsit, iar operatiunile noastre vor reveni la normal", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al insurgentilor, Zabihullah Mujahid."Potrivit acordului (americano-taliban), mujahedinii nostri nu vor ataca fortele straine, insa operatiunile noastre vor continua impotriva foretelor Guvernului de la Kabul", a anuntat el.Comisia Militara a miscarii talibane a difuzat un document, transmis AFP de o sursa talibana, prin care le cere combatantilor sai sa-si relanseze operatiunile contra fortelor afgane.In provincia Badghis (nord-vest), "talibanii au inceput sa atace pozitiile armatei (...) la ora (locala) 15:00 (12:00, ora Romaniei - n.red.). Un militar a fost ucis, iar altul ranit", a anuntat un ofiter de rang inalt."Asteptam ca talibanii sa fie seriosi in ceea ce priveste obligatiile lor", a reactionat generalul american Austin Scott Miller, subliniind ca "Statele Unite au fost foarte clare in privinta atentatelor. Nivelul violentei trebuie sa ramana scazut".Michael Kugelman, un analist de la Wilson Center, un centru american independent de cercetare, a declarat ca nu este surprins de reluarea atacurilor. "Violenta este o parghie pentru talibani (...) pe care o exploateaza pentru a-si consolida capacitatea de a negocia in vederea unor discutii interafgane", subliniaza el.Presedintele afgan Ashraf Ghani anunta, duminica, prelungirea armistitiului partial cel putin pana la inceputul discutiilor interafgane - prevazut la 10 martie -, "in scopul atingerii unui armistitiu complet".Insa el a respins unul dintre principalele puncte ale acordului semnat la Doha de catre Washington cu insurgentii, fata de care guvernul sau a fost mereu tinut la distanta, si anume eliberarea a 5.000 de prizonieri talibani in schimbul eliberarii a 1.000 de membri ai fortelor afgane detinuti de rebeli.Aceasta masura este "o preconditie in vederea discutiilor interafgane", a declarat Zabihullah Mujahid, ilustrand dificultatile viitoare in ajungerea la un compromis intre Kabul si insurgenti."Pozitia lui Ghani arata ca americanii nu au facut pregatirile necesare inainte de semnarea acordului", a reactionat alta sursa talibana din Pakistan.Potrivit Acordului de la Doha, un eventual armistitiu este, din contra, doar un "element" al discutiilor viitoare si nu o obligatie in vederea desfasurarii acestora, asa cum vrea Ashraf Ghani.De la semnarea acordului , talibanii au fost vazuti bucurandu-se in public de "victoria" lor impotriva Statelor Unite.In Laghman, o provincie la frontiera cu Kabulul, 3.000 de locuitori si combatanti talibani s-au adunat luni pentru a sarbatori un "acord al sfarsitului ocupatiei" sau al "infrangerii" Washingtonului.Militantii s-au angajat totodata sa-si continue ofensiva impotriva Guvernului de la Kabul pana la instalarea unui "Guvern islamic".In virtutea Acordului de la Doha, americanii si aliatii lor se angajeaza sa-si retraga toate trupele din Afganistan in decurs de 14 luni, in cazul in care insurgentii respecta prevederile acordului - inclusiv deschiderea unor discutii intre insurgenti si Kabul, vizand sa implementeze o pace durabila.