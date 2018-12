Trump are de gand sa retraga 7.000 de militari din Afganistan

Ziare.

In urma cu doar o zi, presedintele Donald Trump a anuntat retragerea trupelor americane din Siria , decizie, aparent luata de Trump trecand peste obiectiile liderilor militari din SUA, care a fost criticata de numerosi politicieni de la Washington, inclusiv o serie de senatori republicani.Mai mult, se crede ca decizia de retragere a trupelor din Siria a fost un factor care condus la demisia lui Jim Mattis , secretarul american al Apararii, care in scrisoarea de demisie a semnalat divergente cu presedintele Trump, fara insa sa mentioneze direct retragerea trupelor.Inainte de alegerea sa in functia de presedinte al SUA, Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca Washingtonul ar trebui sa se retraga din Afganistan, informeaza BBC.Operatiunile de lupta la care participau direct trupe americane s-au incheiat oficial in anul 2014, militarii SUA avand rolul de a antrena fortele afgane.Anul trecut, Trump a indicat ca va mentine o prezenta militara americana semnificativa in Afganistan pentru a preintampina un colaps al fortelor locale care fac cu greu fata insurgentei talibane.Washington Post relateaza ca planul de diminuare a prezentei SUA in Afganistan se confrunta cu opozitia mai multor oficiali de rang inalt de la Casa Alba, inclusiv John Bolton, consilierul prezidential pentru Siguranta Nationala.