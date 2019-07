Trump vrea sa inceapa retragerea trupelor din Afganistan inaintea alegerilor din 2020

Ziare.

com

Intrebat cu ocazia unei interventii la Economic Club din Washington daca spera ca efectivele americane din Afganistan vor fi reduse inainte de alegeri, Pompeo a raspuns: "Aceasta este directiva pe care am primit-o de la presedintele Statelor Unite". "A fost fara echivoc: 'puneti capat razboaielor fara sfarsit, incepeti retragerea'", a adaugat seful diplomatiei SUA, citat de AFP.Inainte de a fi ales presedinte in 2016, Trump a promis ca fortele armate americane vor fi rechemate din Afganistan. Dupa ce a ajuns la Casa Alba, el a acceptat insa sa trimita efective suplimentare - circa 14.000 de militari - in cel mai vechi teatru de operatiuni unde sunt implicate Statele Unite.De anul trecut, Washington-ul a inceput un dialog direct, fara precedent, cu talibanii, sperand sa ajunga la un acord de pace care sa permita retragerea trupelor, iar Trump si-a reafirmat dorinta de a incheia razboaiele fara perspective de incheiere si de a renunta la interventiile militare costisitoare in alte tari.Pompeo a sustinut ca negocierile au permis inregistrarea unor "progrese reale" si a afirmat ca este "optimist".In perspectiva alegerilor prezidentiale din Afganistan de la sfarsitul lunii septembrie, administratia Trump pare hotarata sa accelereze tratativele, apreciaza AFP.Negociatorul american Zalmay Khalilzad se afla la Kabul, iar in zilele urmatoare va ajunge la Doha, pentru noi discutii cu insurgentii islamisti afgani.