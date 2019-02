Americanii se retrag din Siria inainte de sfarsitul lui aprilie. Merkel il contrazice pe Trump: Statul Islamic nu e invins

Merkel: Statul Islamic este departe de a fi invins

Administratia Donald Trump nu a stabilit inca modalitati de protejare a partenerilor kurzi din Siria.In urmatoarele zile ar urma sa fie eliberate ultimele teritorii aflate sub controlul retelei teroriste Stat Islamic, dupa care, in urmatoarele saptamani, va fi stabilit calendarul exact de retragere a trupelor americane.Cea mai mare parte a efectivelor militare ar urma sa fie retrase la jumatatea lunii martie, iar restul inainte de sfarsitul lunii aprilie, au declarat oficiali americani citati de Wall Street Journal.Presedintele SUA, Donald Trump, a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizata a trupelor americane din Siria, au afirmat recent oficiali de la Washington citati de New York Times. Conform surselor citate, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane din Siria sa aiba loc in patru luni, desi initial anuntase un termen de 30 de zile.Statul Islamic este departe de a fi invins, iar in schimb se transforma intr-o forta de razboi asimetrica dupa ce grupul de militanti a pierdut majoritatea teritoriilor pe care le controla in Siria, a declarat, vineri, cancelarul german Angela Merkel.Afirmatiile, care au fost facute in timpul inaugurarii sediului de la Berlin al Agentiei germane de informatii BND, contrazic declaratiile date de presedintele american Donald Trump privind eliminarea grupului terorist in Siria."Asa-numitul Stat Islamic a fost, din fericire, alungat de pe teritoriile sale, dar acest lucru nu inseamna ca Stat Islamic a disparut. Se transforma intr-o forta de razboi asimetric. Iar acest lucru, desigur, este o amenintare", a declarat oficialul german, citat de Reuters.Merkel a mai infirmat ca monitorizarea evenimentelor din Siria reprezinta una dintre principalele prioritati ale agentiei BND, care includ de asemenea si descoperirea amenintarilor cibernetice si a stirilor false care au scopul de a influenta alegerile democratice.Donald Trump a declarat, miercuri, ca se asteapta ca saptamana viitoare sa fie anuntat ca o coalitie internationala care se lupta cu militantii Statului Islamic a revendicat toate teritoriile controlate anterior de teroristi."Mai este mult pana a avea pace in Siria", a spus cancelarul Germaniei. Presedintele SUA a luat spontan decizia de retragere a militarilor americani din Siria , fara a se consulta cu principalii consilieri prezidentiali si cu tarile aliate.