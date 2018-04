Ce s-a vazut la intalnirea dintre Merkel si Trump: Tensiune si amabilitate fortata. Niciun pas inainte

"Today I am honored to welcome Chancellor Angela Merkel back to the White House... We are also pleased to have our newly confirmed United States Ambassador to Germany, Richard Grenell." pic.twitter.com/vgNEFJ6mU6 - The White House (@WhiteHouse) April 27, 2018

Ziare.

com

Cu toate ca au subliniat faptul ca intre Germania si Statele Unite exista legaturi puternice, Merkel si Trump n-au putut ascunde faptul ca nici neintelegerile nu lipsesc din relatia dintre cele doua mari puteri.Analistii au remarcat ca vizita cancelarului german in SUA a fost mult mai tensionata decat cea a presedintelui Emmanuel Macron. Iar acest lucru s-a vazut inclusiv din limbajul trupului liderilor, arata The Guardian. In timpul unei conferinte de presa de vineri seara, Trump a spus ca regreta deficitul de 151 de miliarde de dolari in relatia comerciala a SUA cu UE. Iar lucrurile s-ar putea chiar inrautati.Pe 8 martie, Trump anuntase ca otelul importat de SUA ar urma sa fie purtatorul unor taxe vamale si sa coste cu 25% mai mult decat in prezent. Ia paralel, aluminiul ar urma sa fie cu 10% mai scump. Presedintele american incerca, in acest fel, sa incurajeze productia interna.Pentru inceput, Trump a fost de acord sa amane impunerea acestor noi taxe. In cazul UE, in lipsa unei noi decizii de la Washington, perioada de gratie expira marti.Daca impunerea taxelor se va amana din nou inca nu stim."Am schimbat puncte de vedere si am negociat. Dar aceasta este o decizie care ii apartine doar presedintelui", a declarat Angela Merkel, in urma discutiilor cu Trump.La randul sau, liderul american a spus ca isi doreste o relatie comerciala mai buna cu UE, dar nu a lasat sa se inteleaga ca a gasit deja si solutiile pentru a o materializa."Ceea ce ne lipseste este reciprocitatea. Si avem nevoie de ea. Nu o invinuiesc pe doamna Merkel si nici UE pentru situatia in care suntem. Ii invinuiesc, in schimb, pe predecesorii mei care au permis ca lucruirle sa ajunga aici", a declarat Trump la conferinta comuna de presa.In cadrul discutiilor, presedintele american si-a exprimat, din nou, nemultumirea cu privire la faptul ca parte dintre statele membre NATO nu aloca macar 2% din PIB pentru Aparare . In replica, Merkel a anuntat ca Germania si-a crescut alocarea pentru Aparare, insa doar pana la 1,3% din PIB.Cei doi lideri au discutat si despre problema Iranului, in conditiile in care SUA iau in calcul aplicarea de noi sanctiuni tarii arabe, pe care o suspecteaza ca incalca tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Trump n-a spus clar ca va aplica sanctiunile, in schimb a sustinut, pe un ton categoric, ca se va asigura ca Teheranul nu va ajunge sa produca arme nucleare.In schimb, Merkel a parut amuzata si usor stanjenita, ascultand in casca traducerea discursului lui Trump, in timp ce acesta isi anunta planurile privind mutarea ambasadei americane la Ierusalim si retragerea sprijinului lui Ronny Jackson, candidat la functia de secretar cu problemele veteranilor."Cand cineva nu se poarta cum trebuie cu veteranii nostri, il concediem repede, aproape la fel de repede cum sunt concediati oamenii in Germania", a spus Trump. In replica, Merkel a ridicat o spranceana si a zambit fortat.La precedenta vizita a cancelarului german in SUA, Donald Trump a fost criticat de presa si opinia publica din cauza ca nu ii stransese acesteia mana. In consecinta, de aceasta data, presedintele a intampinat-o pe Merkel cu o strangere calda de mana si a sarutat-o pe ambii obraji. Ulterior, Trump a spus: "Avem o relatie extraordinara, intr-adevar. Am avut-o de la inceput, doar ca unii oameni n-au inteles asta".