Trump ii spune lui Merkel ca apararea NATO e pe bani: Celelalte tari ar trebui sa plateasca mai mult

"NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi", a declarat presedintele american, in timp ce la Bruxelles se desfasura o reuniune a ministrilor de Externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice, tinta criticilor lui Donald Trump, transmite AFP.Liderul de la Casa Alba doreste in special ca aliatii sai din NATO sa isi majoreze contributia financiara."Celelalte tari ar trebui sa plateasca mai mult. Nu vorbesc doar de Germania. Celelalte tari ar trebui sa plateasca mai mult. Aparam Europa si, totusi, noi platim cu mult mai mult decat restul lumii", a subliniat Donald Trump.Presedintele republican a indemnat tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice, infiintata in 1949 la initiativa Statelor Unite, sa isi respecte angajamentele, asumate in septembrie 2014, de a aloca 2% din PIB pentru aparare.Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, a lansat aceleasi mesaj, vineri, la Bruxelles.Articolul 5 din tratatul fondator al Aliantei Nord-Atlantice, care prevede ca tarile membre vin in ajutorul unui aliat in cazul de agresiune, nu a fost invocat decat o singura data in istorie: dupa atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, mai scrie AFP.