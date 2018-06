Trump si-a identificat principalul dusman din Europa, iar asta o ajuta pe Merkel

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

Impotriva tuturor uzantelor diplomatice

We don't want what is happening with immigration in Europe to happen with us! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018

Germania si America - o relatie ambivalenta

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018

Ne-am obisnuit deja cu atatea derapaje, incat ultimul atac lansat pe Twitter de Donald Trump nu a mai socat pe nimeni in Germania: presedintele american a transmis, ca de obicei, prin acest serviciu online de mesagerie, ca germanii se indeparteaza tot mai mult de politica privind migratia aplicata de o "coalitie deja slabita".Mai mult: "Criminalitatea este in crestere in Germania". Ultima parte este pur si simplu o minciuna, dar minciunile fac parte de regula din mesajele trimise de Trump pe Twitter.Retorica aceasta agresiva este una care urmeaza un model evident:Poate pentru ca Merkel nu a incercat macar vreodata sa se dea bine pe langa seful de la Casa Alba, asa cum a facut-o presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Sau poate pentru ca Merkel s-a inteles atat de bine cu Barack Obama, ceea ce ar fi de ajuns pentru a provoca mania actualului presedinte american.Din relatia lui Trump cu Merkel (si cu Germania) face parte si trimiterea ca ambasador in Republica Federala a unuia ca Richard Grenell, care nici nu ajunsese bine la Berlin cand a declarat public ca doreste intarirea populistilor din Europa. O depasire crasa a competentelor sale si a tuturor uzantelor diplomatice.Iar Trump deraiaza pe Twitter la un nivel greu de imaginat pentru un sef de stat american: europenii, scrie Trump, ar fi facut eroarea de a primi la ei milioane de persoane care le-au schimbat din temelii cultura. Si mai mult: "Noi nu vrem ca prin imigratie sa se intample si la noi acelasi lucru ca in Europa".Si sa auzi asta taman din America, locul preferat in care au imigrat odinioara toti nevoiasii acestei lumi; America - amestec al numeroaselor culturi, o tara a fanteziei care pentru europenii ambitiosi a reprezentat decenii la rand locul unde fiecare are sansa sa reuseasca, sa ajunga sus - indiferent de origine sau de statutul social. Doar prin vointa, munca si impartasirea optimismului american.De la acesti americani au primit germanii dupa 1945, mai intai doar in partea de vest, democratie si stat de drept aproape ca pe niste cadouri. Toate acestea sunt acum jertfite pe altarul salbaticului care a preluat puterea la Washington. Mai ca ne vine sa plangem.Atacurile lui Trump impotriva guvernului german nu sunt doar nesimtite, ci si negandite, pentru ca relatia interioara a germanilor cu America este mereu ambivalenta.Lectii transmise de la Washington nu sunt niciodata bine primite in Germania, mai ales nu de la un presedinte ca acesta de acum.Politica relativ liberala a Angelei Merkel in ceea ce-i priveste pe refugiati este intre timp criticata de majoritatea germanilor, daca nu chiar respinsa deschis. Nu este nevoie sa ne transformam in populisti de dreapta pentru asta. Dar sprijinul sefului de la Casa Alba pentru cei care se opun lui Merkel ii va fi mai degraba de folos cancelarului.Probabil ca mesajul lui Trump, trimis dis de dimineata inaintea micului dejun, era adresat de fapt propriului popor, oamenilor din America, pe care Trump vrea sa-i mobilizeze inaintea alegerilor pentru Congres din toamna.A fost usor in acest sens sa le dea niste lectii pe Twitter aliatilor de la Berlin. Pentru ca, pentru acest presedinte, nu mai exista de fapt aliati, in niciun caz la Berlin.