Barack Obama: Gestionarea crizei COVID-19 de catre Trump este un dezastru haotic absolut

Ziare.

com

Aceasta critica vehementa a fost facuta de fostul presedinte democrat vineri seara in cadrul unei convorbiri telefonice de o jumatate de ora cu fosti colaboratori ai guvernului sau si din care Yahoo News a obtinut o inregistrare.Barack Obama invoca in special raspunsul la criza sanitara pentru a justifica necesitatea de a alege lideri buni si de a-i chema pe fostii consilieri sa investeasca in campania lui Joe Biden , fostul sau vicepresedinte si candidat democrat la alegerile prezidentiale din noiembrie."Alegerile viitoare, la toate nivelurile, sunt importante deoarece nu vom infrunta doar un individ sau un partid politic", a spus Obama, potrivit surselor citate. El considera ca adevaratul adversar sunt "tendinte pe termen lung" precum "a fi tribali, divizati, a-i vedea pe ceilalti ca dusmani", tendinte care risca sa caracterizeze "viata americana".Inca foarte popular in randul democratilor, Barack Obama a lasat deja sa se inteleaga ca miliardarul republican "a respins avertismentele" cu privire la riscurile unei pandemii.Donald Trump este acuzat de criticii sai ca mai intai a minimalizat amenintarea, apoi a dat instructiuni contradictorii si confuze, intre apelurile la prudenta si graba in ceea ce priveste redresarea economiei.