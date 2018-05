Ce spune semnatura lui Donald Trump despre personalitatea sa

Ziare.

Cu aceasta ocazie, liderul american a aratat cu mandrie lumii intregi ca a semnat memorandumul privind retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul , o decizie anticipata, insa considerata o "eroare" de fostul presedinte american Barack Obama si criticata de alti lideri occidentali.In partea de jos a foii de hartie pe care Trump a prezentat-o cu mandrie lumii intregi s-a putut observa, in plenitudinea sa, semnatura completa a sefului statului american, realizata cu o carioca cu tus negru. Doua experte in grafologie, Myriam Surville si Monique Riley au explicat pentru Le Figaro ceea ce "spune" acea semnatura despre personalitatea presedintelui american."Semnatura lui Donald Trump este mereu aceeasi. Este foarte arhitecturala si reflecta bine personalitatea acestui om", a declarat Myriam Surville, autoare alaturi de Monique Riley a unui articol aparut in aprilie 2017 in revista specializata La graphologie in care analizeaza acest autograf, precum si alte documente semnate de presedintele american."Scopul nu a fost acela de a lua in considerare ceea ce am putea scrie despre acest om pe care nu-l cunoastem. Insa, reiese rapid faptul ca este un om care are un ego supradimensionat, cu o dorinta de omnipotenta si omniprezenta ce par a fi piatra de temelie a personalitatii sale", a afirmat Myriam Surville pentru Le Figaro.Experta in grafologie a explicat ca semnatura presedintelui american, pe care acesta o afiseaza in mod ostentativ de la inceputul mandatului sau, are "o grafie lineara, rigida si unghiulara".La inceputul studiului, realizat pe baza a trei documente redactate si semnate de Donald Trump, unul dintre acestea datand din 1987, cand actualul lider de la Casa Alba avea 41 de ani, specialistele in grafologie descriu un om "sigur pe sine, hotarat sa impresioneze, preocupat de propria imagine si de impresia pe care o face"."Nevoia de recunoastere este evidenta, avand la baza o nevoie constanta de a-si afirma valoarea", continua specialistele in grafologie.Un alt element care a atras atentia lui Myriam Surville si a lui Monique Riley este utilizarea sistematica a unei carioci cu tus negru. Potrivit expertelor, acest lucru "subliniaza o dorinta de a nu trece neobservat, de a impresiona". De asemenea, cele doua specialiste considera ca aceasta alegere dovedeste ca el se "ghideaza dupa instinct" si "reactioneaza in mod imediat si fara drept de apel, fapt ce il conduce pe cai neobisnuite, care pot uneori sa se dovedeasca judicioase".Cele doua experte mentioneaza, de asemenea, ca in semnatura lui, Donald Trump conecteaza prenumele si numele intr-un mod "rectiliniu si repetitiv, fapt ce anihileaza specificitatea fiecarei litere". In plus, literele "D", de la Donald, si "P" de la Trump sunt "identice prin forma lor triunghiulara dezvoltata pe inaltime". In opinia lor, acest lucru ar putea sa simbolizeze "balustrade sau edificii".De asemenea, atentia specialistelor in grafologie a fost atrasa de "prezenta masiva a unghiurilor in grafia lui Donald Trump". Acest lucru ar putea semnifica faptul ca este vorba despre o persoana care "cauta conflictul in loc sa-l evite"."Latura lui directa, abrupta, categorica, participa fara indoiala la o logica binara, la o abordare simplificatoare sau chiar reductiva, dupa parerea lui aceasta avand un impact mai puternic si mai eficace, negand apoi ceea ce il deranjeaza sau tot ce ar putea reprezenta un obstacol in traiectoria sa", au notat cele doua experte in grafologie.