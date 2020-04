Bernie Sanders se retrage din cursa democrata pentru Casa Alba. Vom avea un scrutin Biden vs Trump? (Video)

Ziare.

In urma anuntului lui Sanders, Biden devine presupusul candidat al Partidului Democrat impotriva presedintelui republican Donald Trump , care candideaza la al doilea mandat, in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie.Bernie Sanders, in varsta de 78 de ani, si-a anuntat miercuri echipa de campanie ca abandoneaza cursa la fotoliul de la Casa Alba, punand astfel capat celei de a doua incercari de a obtine investitura democrata, dupa o serie de infrangeri dure in fata favoritului Joe Biden."Senatorul Bernie Sanders a anuntat miercuri, intr-un apel cu toata echipa sa ca isi suspenda campania de a deveni presedinte", a anuntat campania sa intr-un comunicat."Campania se termina, lupta continua", subliniaza echipa de campanie in comunicat.Sanders s-a adresat sustinatorilor sai intr-un discurs difuzat pe Internet.Fostul vicepresedinte american Joe Biden, in varsta de 77 de ani, este de-acum singurul candidat in cursa impotriva lui Donald Trump in scrutinul de la 3 noiembrie.