Trei republicani il contracandideaza pe Trump pentru girul partidului la prezidentiale

"Sunt aici pentru a va spune ca intru in cursa", a declarat duminica Sanford la Fox News, adaugand ca-si va lansa oficial candidatura pentru nominalizarea partidului la alegerile pentru Casa Alba din 2020 in Carolina de Sud mai tarziu saptamana viitoare.Sandford devine al treilea republican care intra in cursa pentru a lupta impotriva lui Trump, care ramane popular in randul Partidului Republican.Fostul guvernator al statului Massachusetts, Bill Weld, si fostul membru al Camerei Reprezentantilor din partea statului Illinois, Joe Walsh, si-au lansat campaniile, dar niciunul dintre candidati nu pare sa aiba succes.Sanford, in varsta de 59 de ani, un critic cu state vechi la adresa lui Trump, si-a pierdut anul trecut mandatul in Camera Reprezentantilor in favoarea unui sustinator al lui Trump. Acum, politicianul sustine ca doreste sa le ofere republicanilor alternativa la Trump, avand "experienta executiva", si sa readuca partidul la principiile sale. "Cred ca Partidul Republican si-a pierdut calea", a apreciat el.Sanford nici macar nu va putea sa candideze la alegerile primare in statul sau. Sambata, comitetul executiv al filialei din Carolina de Sud a Partidului Republican a votat impotriva organizarii unor alegeri primare pentru desemnarea candidatului prezidential in 2020 pentru a face economie de bani si pentru a-i usura lui Donald Trump calea catre realegere.Mark Sanford a avut doua mandate de guvernator al statului Carolina de Sud, din 2003 si pana in 2011. Cel de-al doilea mandat a fost marcat de un scandal de proportii. Sanford a disparut timp de cateva zile, dupa ce initial si-a anuntat echipa ca a parasit statul pentru a face drumetii in Muntii Apalasi. De fapt, el calatorise in Argentina pentru a-si vedea amanta, lucru pe care l-a recunoscut intr-o conferinta de presa la cateva ore dupa ce s-a intors din voiaj.