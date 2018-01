Principalele dezvaluiri facute de Michael Wolff in cartea despre Donald Trump

Ziare.

com

Casa Alba considera cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House), scrisa de Michael Wolff, drept o lucrare plina de "afirmatii false", un "gunoi de fictiune tabloida".Jurnalistul Michael Wolff face dezvaluiri despre ambitiile prezidentiale secrete ale Ivankai Trump si ofera date despre aprecierea pe care Donald Trump o are pentru magnatul Rupert Murdoch, desi admiratia nu pare a fi reciproca.Jurnalistul BBC Anthony Zurcher prezinta 11 dezvaluiri importante din aceasta carte.Steve Bannon s-a declarat amuzat si uimit de intrevederea desfasurata in Trump Tower din New York cu un avocat rus care promitea sa ofere informatii compromitatoare despre candidatul democrat la functia de presedinte, Hillary Clinton. Intrevederea a fost aranjata de Donald John Trump jr., fiul lui Donald Trump. La intrevedere au participat si Jared Kushner, ginerele actualului presedinte al SUA, precum si Paul Manafort, care la acea vreme era seful echipei de campanie electorala a candidatului republican Donald Trump."Cei trei consilieri de rang inalt de campanie au crezut ca a fost o idee buna sa aiba o intrevedere cu un reprezentant al unui guvern strain in Trump Tower", declara Steve Bannon in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House), scrisa de Michael Wolff. "Chiar daca ne-am gandi ca nu era un act de tradare, lipsit de patriotism, sau ceva rau - desi eu cred ca a fost exact asa -, tot ar fi trebuit sa cheme imediat FBI-ul", afirma Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice.Intr-un articol publicat de NYMag, Michael Wolff afirma: "In momentul in care s-au confirmat, in seara alegerilor, tendintele neasteptate ca Trump chiar putea castiga, Donald Trump jr. i-a spus unui prieten ca tatal sau parea a fi o fantoma. Melania era in lacrimi, nu de bucurie. Intr-un interval de aproximativ o ora, conform observatiilor lui Steve Bannon, Trump a fost tulburat, nu ii venea sa creada, apoi devenise inspaimantat. Transformarea finala: Brusc, Donald Trump a devenit un om care credea ca merita sa fie si era capabil sa fie presedinte al Statelor Unite".Michael Wolff scrie: "Lui Trump nu i-a placut propria ceremonie de investitura. A fost nervos ca vedete de rang inalt au boicotat evenimentul, nu a fost multumit de organizarea facuta de Blair House, se certa vizibil cu sotia, care parea sa fie pe punctul de a izbucni in plans".Purtatorul de cuvant al Melaniei Trump, Stephanie Grisham, a respins informatiile: "Doamna Trump a sustinut decizia sotului ei de a candida pentru functia de presedinte, ba chiar l-a incurajat in acest sens. A fost increzatoare ca va castiga si a fost fericita ca s-a intamplat asa".Potrivit cartii, Donald Trump se lauda ca avea relatii cu sotiile prietenilor lui, afirmand ca aceste lucruri confirma ca "viata merita traita".Michael Wolff scrie: "Trump a catalogat Casa Alba drept un loc neplacut si chiar cam infricosator. S-a retras in dormitorul sau, fiind prima data de pe vremea lui John F. Kennedy cand cuplul prezidential foloseste camere separate. In primele zile, Trump a cerut montarea a inca doua televizioare in afara celui care era deja si a incuiat usa, generand disensiuni cu Serviciul de protectie Secret Service, care insista sa aiba acces in camera".Ivanka Trump, fiica lui Donald Trump, si sotul ei, Jared Kushner, au ajuns la un fel de acord ca ea ar putea candida pentru functia de presedinte in viitor, afirma Michael Wolff."Analizand riscurile si beneficiile, atat Jared, cat si Ivanka au decis sa accepte roluri la Casa Alba, la recomandari ale aproape tuturor cunoscutilor. A fost o decizie de cuplu si, intr-un anumit sens, este o activitate comuna. Intre ei, au facut un aranjament serios: daca se va ivi oportunitatea in viitor, ea va candida pentru functia de presedinte. Prima femeie presedinte nu va fi Hillary Clinton, spunea Ivanka amuzandu-se, ci va fi ea. Steve Bannon (...) a fost oripilat cand a aflat de acest aranjament al celor doi", explica Michael Wolff.Ivanka Trump se amuza de ceea ce ea numeste "operatia de reducere a scalpului", potrivit cartii. "Il trateaza pe tatal ei cu o anumita detasare, chiar cu o doza de ironie, mergand atat de departe incat rade cu alte persoane de tunsoarea lui. (...) ", precizeaza autorul.Katie Walsh, adjunctul sefului Cancelariei prezidentiale, l-a intrebat pe Jared Kushner, ginerele si consilierul prezidential pentru Afaceri Politice, care sunt obiectivele Administratiei Donald Trump. Potrivit cartii, Jared Kushner nu a dat niciun raspuns."Sa imi spuneti trei lucruri pe care presedintele vrea sa se concentreze. Care sunt cele trei prioritati ale Casei Albe, i-a spus Katie Walsh lui Jared Kushner. A fost cea mai importanta intrebare imaginabila, una la care un candidat la presedintie calificat pentru acest post ar fi trebuit sa raspunda cu mult inainte de a ajunge la Casa Alba. La sase saptamani de la inceperea mandatului lui Donald Trump, Jared Kushner inca nu avea un raspuns clar. Da, probabil va trebui sa avem aceasta discutie, i-a raspuns el lui Katie Walsh", potrivit cartii.Michael Wolff, care a scris anterior si o biografie a lui Rupert Murdoch, descrie aprecierea lui Donald Trump pentru magnatul trustului media News Corporation."Rupert Murdoch, care promisese ca il va vizita pe presedinte-ales, intarzia. Cand unii dintre oaspeti au vrut plece, Trump a devenit agitat si le-a dat asigurari ca Rupert Murdoch era pe drum. Este unul dintre cei mai mari, ultimul dintre cei mai mari. Trebuie sa stati pentru a-l vedea, a spus Trump. Fara a-si da seama ca el devenise cel mai puternic om din lume, Trump inca incerca sa intre in gratiile unui magnat de presa care il dispretuia de mult timp, numindu-l sarlatan si prost".Dar admiratia nu era reciproca, afirma Michael Wolff, care a redat in carte o conversatie telefonica intre Rupert Murdoch si Donald Trump despre intrevederea presedintelui cu presedintii companiilor din domeniul tehnologiei informationale din Silicon Valley."Trump i-a spus lui Murdoch: 'Acesti tipi chiar au nevoie de ajutorul meu. Barack Obama nu le-a fost foarte favorabil, au fost prea multe reglementari. Am oportunitatea de a-i ajuta'.'Donald, timp de opt ani, acesti oameni au obtinut tot ce au vrut de la Barack Obama. Practic, ei au condus administratia. Nu au nevoie de ajutorul tau', i-a raspuns Murdoch.'Spre exemplu, cazul vizelor de tip H-1B. Au nevoie de facilitarea obtinerii acestor vize (pentru a aduce specialisti din strainatate -n.red) ', a continuat Trump. Murdoch i-a explicat ca o abordare liberala fata de facilitarea obtinerii acestor vize de catre imigranti este greu de prezentat in contextul promisiunilor privind construirea unui zid la frontiera si inchiderii granitelor. Dar Trump l-a asigurat pe Murdoch: 'Vom rezolva'. Comentariul lui Rupert Murdoch imediat dupa incheierea conversatiei telefonice a fost: 'Ce idiot!'", se arata in carte.Potrivit lui Wolff, inaintea alegerilor, Michael Flynn fusese atentionat ca "nu a fost o idee buna sa primeasca 45.000 de dolari de la rusi pentru un discurs". "Va fi o problema daca vom castiga", a replicat el.