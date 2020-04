884 de morti intr-o zi in SUA. Acuzatii grave: Partidul Comunist Chinez a mintit, minte si va continua sa minta!

China a mintit!

Pe de alta parte, Statele Unite au ajuns la concluzia ca Beijingul a mintit in legatura cu bilantul noului coronavirus, cu mult subevaluat, potrivit unui raport al serviciilor americane de informatii.Aceasta crestere rapida a numarului de morti din SUA ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei, noteaza AFP.Statele Unite sunt de departe tara cu cel mai mare numar de cazuri inregistrate (213.372), cu 25.200 mai multe intr-o zi.Recordul numarului de morti in 24 de ore a fost observat la 27 martie in Italia (969 decese).Americanii sunt convinsi ca China a mintit in legatura cu bilantul mortilor provocate de COVID-19, potrivit unui raport al serviciilor de informatii comentat in fata presei de mai multi congresmeni, adauga AFP.Intrebat despre acest subiect in cursul briefingului sau cotidian, presedintele Donald Trump s-a aratat destul de evaziv.", a declarat el. "In ce priveste problema de a sti daca datele lor sunt corecte, nu sunt un contabil chinez", a adaugat el putin mai tarziu.Agentia Bloomberg s-a referit, miercuri, la acest raport confidential, remis saptamana trecuta Casei Albe. Serviciile de informatii au subliniat in document ca numarul mortilor si numarul cazurilor de contaminare afisate de Beijing sunt false, intentionat sub nivelul real.", a reactionat senatorul republican Ben Sasse."Serviciile americane de informatii au confirmat ceea ce stiam deja: China a disimulat gravitatea acestui virus timp de mai multe luni", a adaugat colegul sau din Camera Reprezentantilor William Timmons. "Lumea plateste in prezent pentru greselile lor", a mai spus el.Michael McCaul, un influent republican din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei, a dezvaluit, de asemenea pe baza acestui raport, ca autoritatile chineze au "ascuns adevaratul bilant al persoanelor contaminate de maladie".Administratia Donald Trump, incepand cu seful diplomatiei Mike Pompeo, a criticat foarte dur China in ultimele saptamani, apreciind ca a dat dovada de lipsa de transparenta fata de restul lumii in ce priveste amploarea pandemiei.Pana in prezent, insa, aceasta nu a acuzat atat de clar Beijingul ca a mintit cu privire la bilantul sau.Marti, coordonatoarea celulei de criza infiintata de Casa Alba pentru a lupta impotriva pandemiei a parut sa confirme ca bilantul Chinei a fost subevaluat."Cred ca intreaga comunitate medicala a interpretat datele chineze gandindu-se ca este ceva grav, dar mai putin decat se temea, probabil, in lumina a ceea ce vedem acum in Italia si Spania, pentru ca nu aveam la dispozitie un numar important de date", a spus Deborah Birx.China, unde primul bolnav a fost detectat oficial in decembrie, a inregistrat 3.312 morti si 81.554 de cazuri, potrivit datelor prezentate public. Mai putin decat in Statele Unite.Numerosi experti sunt insa de parere ca datele chineze sunt mult subevaluate. Ei se bazeaza in special pe numarul mare de familii care s-au prezentat in ultimele zile pentru a recupera urnele funerare cu cenusa rudelor, dupa ridicarea izolarii la domiciliu la Wuhan, leaganul pandemiei.