OMS ii da replica, dupa ce Trump a spus ca "a dat-o in bara"

Statele Unite sunt principalul donator de fonduri catre organizatia cu sediul la Geneva si careia Trump i-a reprosat marti ca nu a facut recomandari adecvate la inceputul epidemiei cu noul coronavirus , relateaza Reuters.Contributia SUA la OMS in 2019 a fost de peste 400 milioane de dolari, aproape dublu fata de a doua cea mai mare din partea unui stat membru. China a platit in ce o priveste 44 de milioane de dolari, noteaza Reuters."Ne aflam inca in faza acuta a unei pandemii, asa ca nu este momentul ca fondurile sa fie diminuate", a spus dr. Hans Kluge, director regional al OMS pentru Europa, intr-un briefing video, in raspuns la o intrebare legata de remarcile presedintelui american.Dr. Bruce Aylward, inalt consilier al directorului general al OMS, a aparat la randul sau relatia acesteia cu China, punand accentul pe importanta cooperarii cu autoritatile de la Beijing pentru a intelege epidemia care a inceput in Wuhan."La inceputul epidemiei a fost de importanta absolut cruciala sa avem acces deplin la toate datele posibile, sa mergem in teren si sa lucram cu chinezii pentru a intelege" ce se intampla, a declarat el presei."Am procedat la fel cu fiecare dintre celelalte tari grav afectate, cum este Spania, si nu a avut nimic de-a face cu China in mod special", a explicat responsabilul OMSAcesta a justificat de asemenea recomandarile OMS de a mentine deschise granitele afirmand ca autoritatile chineze au depus mari eforturi pentru a identifica si detecta primele cazuri si contactele acestora si a se asigura ca respectivele persoane nu calatoresc, pentru a tine in frau virusul.