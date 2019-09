Trump amana scumpirea taxelor la produsele chinezesti... "in semn de bunavointa"

Ziare.

"La solicitarea vicepremierului Chinei Liu He si in cinstea sarbatoririi, pe 1 octombrie, a celei de-a 70-a aniversari a Republicii Populare Chineze, am convenit, ca semn de bunavointa, sa amanam de la 1 la 15 octombrie cresterea tarifelor vamale asupra unor bunuri echivaland cu 250 miliarde de dolari (de la 25% la 30%) ", a postat pe Twitter Donald Trump.Preocupata sa limiteze impactul razboiului comercial asupra economiei, China anuntase mai devreme anularea taxelor vamale suplimentare la 16 categorii de produse importate din SUA.Cele doua mari puteri mondiale au pornit in martie 2018 un razboi comercial nemilos care s-a concretizat in impunerea reciproca de taxe vamale asupra schimburilor bilaterale in valoare de sute de miliarde de dolari.Toate rundele de negociere organizate pana in prezent au fost sortite esecului.La inceputul lunii mai, cele doua parti au fost pe punctul de a semna un acord comercial, dar discutiile au fost intrerupte brusc, dupa ce administratia Trump a acuzat Beijingul ca nu si-a respectat toate angajamentele.Washingtonul solicita autoritatilor chineze sa inceteze practicile comerciale pe care le considera "neloiale", in special transferul fortat de tehnologie, subventiile masive acordate intreprinderilor sau furtul de proprietate intelectuala.Presedintele american a insistat ca va semna un acord doar daca va fi unul bun, adica doar daca acesta va contine "schimbarile structurale" asteptate.Dupa esecul negocierilor din primavara, tensiunile comerciale s-au dublat ca intensitate, iar razboiul tarifar a fost continuat.Astfel, Washingtonul a impus pe 1 septembrie tarife vamale crescute unor bunuri in valoare de o suta de miliarde ce vor fi urmate de noi cresteri, prevazute pentru luna octombrie.Pana la sfarsitul anului, Donald Trump intentioneaza sa taxeze suplimentar aproape toate importurile provenind din China.