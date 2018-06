Trump ameninta ca va impune noi taxe importurilor din China

Ziare.

Trump doreste ca taxele sa fie de 10%, ele facand parte dintr-o disputa financiara cu China, relatie care este din ce in ce mai tensionata, scrie The Guardian.Recent, Trump a dispus institiuirea unor taxe pentru bunuri chinezesti in valoare de 50 de miliarde de dolari , drept raspuns la un presupus furt intelectual comis de China. Beijingul a raspuns rapid cu contramasuri."China, aparent, nu are nicio intentie sa isi schimbe practicile necinstite in legatura cu achizitionarea de proprietate intelectuala si tehnologie americana. In loc sa le schimbe, acum ameninta companiile, muncitorii si fermierii din Statele Unite, care nu au gresit cu nimic", a afirmat Trump luni.El a adaugat: "Aceste taxe vor fi implementate, daca China refuza sa isi schimbe practicile si daca insista sa mearga mai departe cu noile taxe pe care le-a anuntat".Trump a afirmat ca, daca China va raspunde din nou la aceste taxe, atunci va cere "noi taxe pentru alte bunuri in valoare de 200 de miliarde de dolari".Declaratiile sale au fost criticate dur in China, acolo unde a fost acuzat de "santaj".Ministerul Comertului din China a afirmat pe site-ul sau ca, daca SUA merg mai departe cu tarifele "in mod irational", atunci China nu va avea de ales decat sa "raspunda" cu masuri "cantitative si calitative"."Raspunsul Chinei este sa protejeze interesele tarii si ale poporului", a comunicat ministerul.