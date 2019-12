Trump e incantat de o conversatie cu presedintele Chinei. Xi Jinping are insa o cu totul alta versiune

Pozitia Chinei, complet diferita

Insa Xi Jinping a subliniat "ca atitudinea Statelor Unite a constituit o ingerinta in afacerile interne chineze si a adus atingere intereselor Chinei, in detrimentul increderii comune si a cooperarii bilaterale"."Am avut o foarte buna discutie cu presedintele chinez Xi cu privire la uriasul nostru acord comercial", a notat pe Twitter presedintele american, informeaza AFP si dpa."China si-a inceput achizitiile la scara larga de produse agricole si altele. Semnarea oficiala este in pregatire", a adaugat el, fara insa a oferi detalii cu privire la un posibil calendar."Am discutat de asemenea despre Coreea de Nord, dosar asupra caruia lucram impreuna cu China, si despre Hong Kong (progres!)", a mai adaugat Donald Trump, ramanand si aici destul de evaziv.Pe de alta parte, Xi Jinping sustine ca i-a comunicat omologului sau american ca observatiile si initiativele SUA referitoare la Taiwan, Hong Kong, Xinjiang si Tibet afecteaza relatiile dintre cele doua tari, a anuntat agentia China Noua, preluata de AFP.Intr-o convorbire telefonica cu Donald Trump, Xi Jinping a subliniat "ca atitudinea Statelor Unite a constituit o ingerinta in afacerile interne chineze si a adus atingere intereselor Chinei, in detrimentul increderii comune si a cooperarii bilaterale", conform sursei citate.Liderul de la Beijing si-a exprimat speranta ca SUA vor acorda in viitor "o mare importanta ingrijorarilor Chinei".Din martie 2018, Beijingul si Washingtonul si-au impus reciproc taxe vamale punitive asupra unor bunuri in valoare totala de sute de miliarde de dolari, ceea ce a afectat dur economia chineza si a incetinit economia mondiala.In schimbul angajamentelor chineze luate in urma cu o saptamana , administratia Trump a renuntat la impunerea de noi taxe vamale. De asemenea, potrivit termenelor acordului, ea a acceptat sa le reduca la jumatate pe cele impuse la 1 septembrie pe importuri chineze in valoare de 120 de miliarde de dolari.