Trump ii ataca pe "prostii care privesc catre Rusia, in loc de China". Americanii cred ca e prea prietenos cu rusii

"Toti prostii care sunt atat de concentrati sa priveasca doar catre Rusia ar trebui sa inceapa de asemenea sa priveasca in cealalta directie, China. Dar, in cele din urma, daca suntem inteligenti, puternici si bine pregatiti, ne vom intelege cu toata lumea", a scris pe Twitter Donald Trump Vineri, Ministerul Apararii din China a depus o plangere catre SUA dupa ce un raport al Pentagonului arata ca armata chineza se pregateste, probabil, pentru un atac impotriva Statelor Unite. Chinezii au numit criticile din raport ca fiind doar "banuieli", scrie Reuters, citata de News.ro.Ministerul a precizat ca Pentagonul a interpretat gresit intentiile strategice ale Chinei si a exagerat "asa-zisa amenintare militara a Chinei". "Armata Chinei se opune acestor afirmatii si a depus o plangere catre SUA", se arata in raport.Cu cateva minute inainte de postarea de sambata, intr-un alt mesaj, liderul american a spus despre cenzura ca este "un lucru foarte periculos" si a precizat ca nu exista nimic "la fel de fals ca CNN si MSNBC", apreciind despre cele doua posturi tv ca au "un comportament bolnav".Acuzatiile lui Trump fata de cele doua posturi de televiziune vin in conditiile in care un sondaj comandat de CNN arata ca aproape sase din zece americani considera ca Trump este prea prietenos cu Rusia, iar patru din zece vad Rusia ca fiind un dusman al SUA, mai informeaza News.ro.