Trump se autoproclama, uitandu-se spre cer, "cel ales" sa poarte razboiul cu China: Castigam! (Video)

Presedintele a facut aceasta afirmatie dupa o serie de critici la adresa predecesorilor sai, care, in opinia sa, au ignorat practicile comerciale incorecte ale Chinei."Acesta nu este razboiul meu comercial, este un razboi comercial care ar fi trebuit sa aiba loc cu mult timp inainte. Cineva trebuia sa o faca", a declarat Trump reporterilor in fata Casei Albe.El a adaugat privind in sus, catre cer: "Eu sunt cel ales. Cineva trebuia sa o faca, asa ca atac China. Atac China in privinta comertului si stiti ceva? Castigam"."Am fost pus aici de oameni. Am fost pus aici de oameni sa fac o treaba grozava. Si asta fac", a mai spus Trump.Miercuri dimineata, Trump a repostat pe Twitter comentarii magulitoare ale unui admirator din Israel."Poporul evreu din Israel il iubeste ca si cum ar fi Regele Israelului. Il iubeste ca si cand ar fi a doua venire a lui Dumnezeu", a scris sustinatorul lui Trump, Wayne Allyn Root.Trump a facut declaratiile inainte de a pleca in Kentucky, unde urma sa participe la o conventie a veteranilor.Administratia Trump se pregateste sa aplice noi tarife, de 10%, pentru restul importurilor din China de circa 300 de miliarde de dolari, care nu sunt penalizate inca, pana la jumatatea lunii decembrie. O parte din aceste tarife vor intra in vigoare la 1 septembrie, iar restul in decembrie, pentru a evita impactul asupra consumatorilor americani in sezonul cumparatorilor de sarbatori.Trump a impus deja tarife de 25% pentru importuri din China in valoare de aproximativ 250 de miliarde de dolari.Beijingul a reactionat aplicand tarife pentru importuri in SUA in valoare de 110 milioane de dolari si a anuntat ca nu va mai cumpara produse agricole americane.