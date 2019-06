Trump se va intalni cu presedintele chinez Xi Jinping

Ziare.

Anuntul a fost facut de Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost programata inca."Pare ca mergem in aceasta directie", a declarat Gidley pentru Fox News dupa ce a fost intrebat daca cei doi lideri vor avea o intalnire bilaterala.La inceputul lunii mai, Washingtonul a majorat de la 10% la 25% tarifele aplicate unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, acuzand Beijingul ca si-a renegat angajamentele facute in cursul negocierilor comercial.Acest fapt a determinat Beijingul sa reactioneze cu tarife suplimentare pentru majoritatea importurilor din SUA aflate pe o lista de 60 de milairde de dolari.