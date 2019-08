Coreea de Nord sustine ca a testat saptamana aceasta un nou sistem de rachete. Reactia lui Trump

Ziare.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un, insotit de oficiali de rang inalt, au supravegheat vineri testarea "nou-dezvoltatului sistem de rachete ghidate de mare calibru cu lansare multipla".Scopul testarii a vizat verificarea "controlului performantei zborului la altitudine, a capacitatii de control a reperarii si a ratei loviturilor", conform sursei citate de dpa.Presedintele american Donald Trump s-a declarat increzator, vineri, in privinta intentiilor liderului nord-coreean, in pofida multiplicarii de catre Phenian a testelor cu rachete in ultima perioada., Coreea de Nord are mult de castigat", a scris Trump pe Twitter, sustinand ca aceste teste nu constituie o incalcare a declaratiei pe care a semnat-o cu liderul nord-coreean in cadrul summit-ului de la Singapore, din iunie 2018.