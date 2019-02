Doi comedianti care ii imitau pe Trump si Kim Jong-un, arestati in Vietnam inainte de summit-ul nuclear (Video)

Ziare.

com

Cei doi sustin intr-o postare pe Facebook ca au fost chestionati de 15 politisti timp de aproape trei ore si au fost avertizati sa inceteze sa-i mai imite pe cei doi lideri, care vor participa pe 27 si 28 februarie la summitul din capitala Vitenamului pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord, relateaza The Independent White si Howard X si-au facut de mai multe ori aparitia in public in Hanoi in ultimele zile, ocazii cu care au dat interviuri si s-au pozat cu trecatorii.Cei doi spun ca au fost retinuti dupa un interviu acordat postului public VTC."Au spus ca este un moment foarte delicat in oras ca urmare a summitului Trump-Kim si ca actul nostru de imitare creeaza, tulburari'", a scris pe Facebook Howard X, al carui nume real este Lee Howard Ho Wun.Potrivit acestuia, politistii de la imigrari i-au sfatuit sa nu-i mai imite pe cei doi lideri pentru siguranta lor personala, iar unul dintre ei chiar i-a amenintat cu expulzarea, sustinand ca incalca legislatia privind imigratia.Dupa un interogatoriu de doua ore si jumatate, cei doi au fost escortati inapoi la hotelul lor si li s-a cerut sa ramana acolo pana cand va fi luata o decizie cu privire la situatia lor.Informatia privind retinerea de catre autoritatile vietnameze a fost confirmata ulterior de White, care a sustinut la randul lui ca amandoi au fost amenintati cu expulzarea.C.S.