Iata unde va avea loc urmatorul summit dintre Trump si Kim Jong-un

Casa Alba a anuntat vineri ca Trump se va intalni cu Kim la sfarsitul lui februarie . Anuntul a fost facut dupa o intalnire dintre Trump si cel mai important diplomat nord-coreean, Kim Yong Chol.Summit-ul ar avea loc in capitala vietnameza Hanoi, insa sunt luate in considerare si alte locatii precum Danang, care a gazduit summit-ul Cooperarii Economice Asia-Pacific in 2017 si Ho Chi Minh, scrie Bloomberg.La 12 iunie 2018, la Singapore, primul summit intre un presedinte american in exercitiu si un mostenitor al dinastiei staliniste aflate la putere in Coreea de Nord a condus la un angajament al liderului nord-coreean in favoarea unei "denuclearizari complete a peninsulei coreene".Insa, de atunci, negocierile in vederea punerii in practica a acestei promisiuni s-au impotmolit, iar progresele concrete au fost putine.