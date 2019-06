Kim Jong Un a primit o "scrisoare personala" de la Trump, cu "un continut excelent"

Ziare.

Agentia de stat KCNA a anuntat ca seful Coreei de Nord "a spus cu satisfactie ca are un continut excelent" dupa ce a citit-o."Kim Jong-un a spus ca se va gandi serios la continut" si a apreciat "extraordinarul curaj al presedintelui Trump", a adaugat KCNA.Casa Alba nu a raspuns solicitarilor imediate de a comenta informatia, transmite CNN.Biroul presedintelui sud-coreean "evalueaza schimburile de scrisori personale dintre liderii SUA si Coreea de Nord pozitiv, din perspectiva continuarii negocierilor intre Statele Unite si Coreea de Nord", conform unui comunicat lansat sambata.Aceasta nu este prima scrisoare misterioasa care este expediata intre cei doi.La inceputul lunii, Trump le-a vorbit reporterilor despre o "frumoasa scrisoare" pe care a primit-o de la Kim, prima de la intalnirea din februarie, la Hanoi, care s-a incheiat fara un rezultat."Am apreciat scrisoarea", a afirmat Donald Trump la acel moment. El nu a dezvaluit insa continutul acesteia.Dar scrisoarea nu avea substanta si nu continea niciun detaliu in privinta unei cai de urmat pentru discutiile despre denuclearizare blocate intre cele doua tari, potrivit unei surse familiarizate cu continutul ei.Un oficial al administratiei a descris scrisoarea drept "un cadou de aniversare". Ziua de nastere a lui Trump a fost in acea saptamana si oficialul a declarat ca liderul de la Phenian i-a urat presedintelui SUA multa sanatate.