Kim Jong Un isi exprima ''marea satisfactie'' dupa ce a primit o scrisoare de la Donald Trump

Informatia vine de la agentia oficiala nord-coreeana KCNA, cu cateva saptamani inainte de un nou summit intre cei doi lideri prevazut la sfarsitul lui februarie, relateaza AFP.Liderul de la Phenian s-a angajat in "bune pregatiri tehnice" in vederea acestei intalniri, a adaugat KCNA, intr-un prim comentariu referitor la discutiile programate luna viitoare.Scrisoarea lui Donald Trump i-a fost inmanata liderului nord-coreean de consilierul sau apropiat, Kim Yong Chol, care a fost primit de Donald Trump saptamana trecuta la Casa Alba, in contextul in care cele doua tari cauta un acord de denuclearizare susceptibil sa puna capat la decenii de ostilitate.Kim Jong Un "a vorbit in termeni elgiosi despre presedintele Trump, deoarece a manifestat (...) un mare interes pentru al doilea summit" intre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, numele oficial al Coreii de Nord) si Statele Unite, a precizat KCNA.Cei doi sefi de stat s-au intalnit pentru prima data in iunie 2018, la Singapore . Ei au semnat la acea data un document redactat in termeni vagi, in care Kim Jong Un s-a angajat sa actioneze pentru "denuclearizarea Peninsulei Coreene".Sambata, presedintele Trump a declarat ca locul noului summit bilateral a fost stabilit , fara sa ofere mai multe detalii. Potrivit Casei Albe, intalnirea va avea loc in februarie.O sursa guvernamentala vietnameza a declarat pentru AFP ca au loc "pregatiri logistice" pentru a gazdui acest summit, probabil in capitala Hanoi sau orasul de pe litoral Da Nang.