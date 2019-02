LIVE Summit nuclear in Vietnam: Trump s-a intalnit cu Kim Jong-un (Video)

LIVE

Acesta este al doilea summit dintre cei doi lideri, dupa cel de anul trecut care s-a desfasurat in Singapore.- Cina dintre cei doi lideri s-a terminat dupa o ora si 42 de minute. Presedintele american a parasit deja Hotelul Metropole, unde a avut loc intrevederea.Trump si Kim se vor intalni din noi joi pentru intalniri bilaterale prelungite, inainte ca Donald Trump sa plece seara la Washington.CNN noteaza ca liderul american este asteptat sa sustina si o conferinta de presa, insa nu s-a anuntat nimic oficial pana acum.- Casa Alba spune ca mai putini reporteri au acces la cina dintre Trump si Kim, din cauza "naturii delicate a discutiilor".Purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, a transmis:"Datorita naturii sensibile a discutiilor, am limitat numarul de reporteri care au acces la cina, dar totodata ne-am asigurat ca reprezentantii tuturor tipurilor de media sunt prezenti in incapere: fotografi, reporteri TV, radio si print.Continuam sa negociem aspecte ale acestui summit istoric si vom lucra intotdeauna pentru a ne asigura ca mass-media din SUA are cat mai mult acces posibil", a explicat Sanders.- Kim Jong-un a declarat ca aceasta intalnire are loc doar datorita unei "decizii politice curajoase" a presedintelui american.Adresandu-se reporterilor de langa Trump, Kim a spus ca a existat "o multime de efort si rabdare" in perioada in care cei doi nu s-au vazut (din iunie 2018).Liderul Coreei de Nord a mai spus ca "lumea din exterior" a "inteles gresit" relatia SUA - Coreea de Nord dupa summit-ul din Singapore. In plus, el a precizat ca spera ca noul summit de la Hanoi sa aiba "rezultate care sa multumeasca pe toata lumea".Kim Jong-un a marturisit ca inainte de intalnirea de miercuri, a avut o "conversatie foarte interesanta" cu Trump, care a durat aproximativ jumatate de ora.- Presedintele Trump a promis Coreei de Nord un "viitor extraordinar pentru tara"."Cred ca tara dvs. are un potential economic extraordinar", i-a spus Trump liderului nord-coreean."Cred ca veti avea un viitor extraordinar pentru tara dvs., sunteti un mare lider. O sa va ajutam sa se intample asta", a mai promis liderul de la Casa Alba.Acum, cei doi presedinti vor participa la o cina privata.- Cei doi lideri au dat mana si au pozat in fata steagurilor tarilor lor, zambind in fata aparatelor de fotografiat, noteaza CNN Trump a declarat ca abia asteapta acest summit "de mare succes".La randul sau, Kim Jong-un a spus ca "am reusit sa trecem peste toate obstacolele si ne aflam astazi aici".In replica, liderul american a precizat ca "este o onoare sa ma aflu in prezenta presedintelui Kim, este o onoare sa fim impreuna in Vietnam"."Este grozav sa fiu aici cu tine. Am avut un prim summit foarte reusit. Unii oameni ar fi vrut sa ne vedem mai repede, insa sunt foarte fericit de cum decurg lucrurile", a mai declarat Donald Trump.El a precizat ca relatia dintre cei doi este una "cu adevarat buna".Totusi, niciunul dintre lideri nu a raspuns intrebarilor adresate de reprezentantii presei, majoritatea fiind indreptate spre Donald Trump.- Presedintele Donald Trump a ajuns la hotelul Metropole, unde se va intalni in curand cu liderul nord-coreean Kim.Curiosii s-au adunat in fata hotelului in care este cazat liderul de la Casa Alba, incercand sa surprinda momentul istoric cu ajutorul smartphone-urilor. Traseul pe care Trump se indreapta spre locul intalnirii a trecut pe langa Ambasada Coreei de Nord din Vietnam.Si presedintele Coreei de Nord a plecat spre hotelul Metropole.***Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sosit, marti dimineata, in Vietnam pentru al doilea summit cu presedintele american.Kim Jong-un a ajuns in gara Dong Dang, localitate vietnameza de la granita cu China, dupa o calatorie de 4.000 de kilometri cu trenul sau blindat.Liderul nord-coreean a fost intampinat in gara cu un covor rosu, garzi ceremoniale si o multime formata din persoane care fluturau steaguri.Marti seara, si Donald Trump a sosit la Hanoi, cu avionul prezidential Air Force One, dupa o calatorie de 20 de ore.Intalnirea dintre cei doi se va desfasura miercuri si joi.Amintim ca primul summit dintre cei doi lideri a avut loc pe 12 iunie 2018, la Singapore.