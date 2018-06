New York Times: Ce s-a intamplat la summitul Trump-Kim si de ce conteaza

Washingtonul a primit relativ putin in schimb

Lansarea discutiilor intre Statele Unite si Coreea de Nord reduce semnificativ riscul ajungerii accidentale la un razboi care s-ar putea solda cu milioane de victime, observa New York Times."Schimburile de opinii modifica atitudinile si perceptiile in Coreea de Nord si in SUA, astfel ca un conflict militar devine din ce in ce mai putin probabil. Acesta este un fapt major", constata NYT. Comunicatul comun contine o serie de mesaje diplomatice si, chiar daca este lipsit de continut si nu rezolva probleme, cele doua tari raman angajate in acest sens. Angajamentul presedintelui Trump de suspendare a exercitiilor militare din Coreea de Sud "are rolul de a reduce tensiunile si a crea spatiul necesar pentru concesii semnificative", subliniaza NYT."Pretul platit de Statele Unite pentru aceste concesii este relativ mic.Totusi, astfel de concesii pot fi oferite o singura data, iar Washingtonul a primit relativ putin in schimb. Analistii politici cred ca a fost pierduta oportunitatea de a fi obtinute concesii mai importante din partea Coreei de Nord, precum dezarmarea partiala si inspectii ample la obiective nucleare", atrage atentia NYT."Daca obiectivul summit-ului a fost aducerea lumii mai aproape de solutionarea crizei nord-coreene, acest lucru nu s-a intamplat. Coreea de Nord nu a facut niciun pas concret (...) spre dezarmare. Dar nici Statele Unite nu au facut modificari concrete si pe termen lung; decizia de suspendare a exercitiilor militare poate fi anulata usor.Intrevedrea a fost departe de promisiunile lui Donald Trump in sensul denuclearizarii Coreei de Nord. Dar au fost evitate si temerile analistilor ca Donald Trump ar putea retrage brusc trupele americane din Coreea de Sud (...) . Totusi, trebuie reiterata ideea initiala: dialogul, chiar daca ii consolideaza pozitia lui Kim Jong-Un si ii ofera concesii fara ca liderul nord-coreean sa acorde multe in schimb, reduce semnificativ riscul unui razboi.Efectul se mentine doar atat timp cat dialogul continua (...) ", subliniaza NYT.