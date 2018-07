Pompeo acuza: Coreea de Nord continua sa produca materiale pentru bombe nucleare

Angajamentul denuclearizarii Coreei

Intrebat in cursul unei audieri in Senatul SUA in legatura cu informatiile ca Phenianul ar continua sa produca materiale fisibile, Pompeo a raspuns: "".Pompeo insa a refuzat sa raspunda daca programul atomic nord-coreean continua sa avanseze. Oficialul american a sugerat ca declaratiile publice pe acest subiect nu ar ajuta in cazul "unor negocieri complexe cu un adversar dificil", informeaza site-ul cotidianului The Guardian.Pompeo a declarat ca Statele Unite incearca pe cale diplomatica sa convinga Phenianul sa renunte la arsenalul nuclear.Oficialul SUA, care a efectuat o vizita in perioada 5-7 iulie in Coreea de Nord, a mai afirmat ca a subliniat acest lucru in cursul discutiilor "productive" cu oficialii nord-coreeni.Donald Trump si Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, au anuntat, cu ocazia intrevederii istorice de la Singapore, angajamentul denuclearizarii Peninsulei Coreea, Washingtonul semnaland intentia oferirii unor garantii de securitate Phenianului. Pana de curand, cele doua parti se amenintau reciproc cu distrugerea.Coreea de Nord a acuzat recent Administratia de la Washington ca insista "unilateral si intr-un stil de gangster cu denuclearizarea", catalogand drept "regretabila" aceasta atitudine. Totusi, Ministerul de Externe de la Phenian a subliniat ca liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, vrea in continuare "relatii de prietenie si incredere" cu presedintele Donald Trump.Presedintele american a declarat recent ca este "foarte multumit" de progresele denuclearizarii din Coreea de Nord.