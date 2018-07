SUA sustin ca dezarmarea nucleara a Coreei e sigura, Nordul se declara tradat si ingrijorat

Ziare.

com

Vorbind in fata reporterilor dupa o zi si jumatate de discutii la Phenian, Pompeo a afirmat ca cele doua parti au cazut de acord sa organizeze noi discutii pe 12 iulie privind repatrierea ramasitelor americanilor omorati in Razboiul Coreean si au discutat despre "modalitatile" de a distruge o facilitate pentru testarea motoarelor de rachete.Pompeo a adaugat ca a "petrecut mult timp" discutand despre o cronologie a dezarmarii nucleare."Cred ca am facut progrese privind fiecare element al discutiilor noastre", a precizat el, adaugand ca "in alte locuri mai este de muncit".Intrebat despre informatiile conform carora Coreea de Nord continua sa-si dezvolte facilitatile nucleare, Pompeo a declarat: "Am vorbit despre ceea ce continua sa faca nord-coreenii si despre cum vom ajunge la ce si-au propus Kim Jong-un si Donald Trump si anume dezarmarea nucleara completa a Coreei de Nord"."Nimeni nu a renuntat la acest lucru, ei sunt la fel de devotati, Kim Jong-un este la fel de devotat", a adaugat el.Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a declarat ca intalnirea de pe 12 iulie va avea loc la granita dintre cele doua Corei si va implica oficiali ai Departamentului Apararii din SUA.De cealalta parte, Coreea de Nord sustine ca discutiile au fost "regretabile" si au acuzat Washington ca incearca sa intimideze tara pentru a-si abandona arsenalul nuclear.Comunicatul, apartinand unui purtator de cuvant neidentificat al Ministerului de Externe din Coreea de Nord, sustine ca SUA au tradat spiritul summit-ului din Singapore , cerand dezarmarea nucleara completa, verificabila si ireversibila a Coreei de Nord.Este adaugat ca deznodamantul discutiilor este "foarte ingrijorator" pentru ca a dus la o "faza foarte periculoasa care ar putea afecta dorinta noastra de dezarmare nucleara care pana acum a fost ferma".